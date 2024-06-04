Альянс бизнеса против экстремизма: редкий политический шаг

By Euronews

Немецкие компании организовали альянс с предупреждением, что нетерпимость нанесет ущерб экономике.

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Некоторые ведущие компании Германии просят своих сотрудников и общественность отказаться от экстремизма в преддверии выборов в ЕС.

Это происходит на фоне опасений по поводу того, насколько успешной может оказаться ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) так как в прошлом году на региональных выборах она получила рекордный результат.

Mercedes, Deutsche Bank и десятки других компаний организовали альянс с предупреждением, что нетерпимость нанесет ущерб экономике.

Они говорят, что Германии нужна разнообразная рабочая сила, чтобы оставаться конкурентоспособной.

Это редкий политический шаг для немецкого бизнеса.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявляет, что принимает участие в кампании, потому что борьба с экстремизмом является неотложной и должна вестись громко.

"Выборы в ЕС ставят на карту открытость Европы, сплоченность Европы, а мы, как транспортная компания, рассматриваем это как основу нашего бизнеса", — говорит пресс-секретарь компании Deutsche Bahn Аня Брокер.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Кристина Йовановски:

"Не все представители бизнеса выступает против экстремизма. Владелец молочной компании Muller рассказал газете, что дружит с лидером AfD и что они разговаривают о политике. Вскоре после сообщений об их встрече министр внутренних дел призвал компании выступить против ультраправых".

Политолог, глава берлинского отделения Института экономики Германии (Institute Der Deutschen Wirtschaft) Кнут Бергманн говорит, что этот альянс уникален, поскольку немецкие компании обычно держатся в стороне от партийной политики: "Враг очевиден, и в прежние времена мы проводили кампании за разнообразие, открытость и тому подобные вещи, но не против одной партии, так что это что-то новое".

Альянс критикует позиции, которыми известна AfD, — изоляционизм и популизм.

Deutsche Bahn заявляет, что хочет, чтобы люди голосовали, но не выступает против какой-либо конкретной партии.

"Это также показывает людям в нашем коллективе, что важно говорить открыто, и это не просто кратковременное действие, не просто одна демонстрация и все", — говорит пресс-секретарь компании Deutsche Bahn Аня Брокер.