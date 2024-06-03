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Сербия: коалиция Вучича одержала победу на повторных муниципальных выборах

Президент Сербии Александр Вучич выступает в штаб-квартире своей партии в Белграде, 2 июня 2024 года
Президент Сербии Александр Вучич выступает в штаб-квартире своей партии в Белграде, 2 июня 2024 года Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Правящие в Сербии популисты одержали победу на повторных муниципальных выборах. Оппозиционные политики утверждают, что и на этот раз в ходе кампании было множество нарушений. Власти это отрицают.

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Коалиция "Александар Вучич - Сербия завтра" одержала уверенную победу насостоявшихся в воскресенье на повторных муниципальных выборах. Об этом заявил премьер-министрреспублики Милош Вучевич, председатель Сербской прогрессивной партии, входящей в коалицию. Правящие популисты проиграли только в четырех из 89-ти муниципалитетов.

Serbian President Aleksandar Vučić drinks champagne after claiming victory in local elections in Belgrade, June 2, 2024
Serbian President Aleksandar Vučić drinks champagne after claiming victory in local elections in Belgrade, June 2, 2024Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Милош Вучевич, премьер-министр Сербии: "От севера до юга, от Суботицы до Ниша, от Ужице на восток, везде, где проводились выборы,наш список "Александар Вучич – Сербия завтра" получил чистую и убедительную победу.Я поздравляю всех граждан".

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что его партия получила большинство в городской ассамблее Белграда, столицы страны. Предположительно, коалиция претендует на 63 места из 110.

Александр Вучич, президент Сербии: "Впереди нас ждет тяжелая работа, множество проблем. Как президент республики и друг всехэтих людей я могу сказать, что нас ждут тяжелые времена, очень тяжелые времена.Мы в этом не виноваты и этого не заслуживаем. Речь идет о внешнеполитической ситуации.И дальше будет только труднее".

Голосование в Белграде и других городах было проведено повторно после сообщений о множественарушений со стороны властей на выборах в декабре прошлого года. В городе Нови-Сад произошли беспорядки в ярмарочном комплексе: представители оппозиции попытались войти в зал, заполненный активистами Сербской прогрессивной партии. Сотрудники правоохранительных органов преградили им путь. Оппозиция обвиняет активистов правящей партии в подкупе избирателей.

Радомир Лазович, коалиция "Я выбираю борьбу": "Снова у нас было абсолютное доминирование коалиции "Александр Вучич - Сербия завтра" в СМИ. Эта кампания была отмечена злоупотреблениями в СМИ, фейковыми новостями, разжиганием ненависти,а в контексте резолюции ООН о геноциде в Сребренице участники на местных выборах были заклейменыкак предатели и иностранные наемники".

A voter casts her ballot for the local election at a polling station in Belgrade, June 2, 2024
A voter casts her ballot for the local election at a polling station in Belgrade, June 2, 2024Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В Сербской прогрессивной партии заявили,что деятельность активистов соответствует закону. Предварительные итоги голосования должны бытьопубликованы избиркомом сегодня вечером.

Президент Сербии Вучич официально стремится к вступлению своей страны в Европейский союз, но неуклонно, отмечают аналитики, отдаляется от демократических ценностей ЕС, поддерживая тесные связи с Россией и Китаем. Популисты позиционируют себя как единственную политическую силу, способную управлять страной и обеспечить ее безопасность в период глобальных потрясений.

Прозападные оппозиционные группы обвиняют Вучича в связях с организованной преступностью, разгуле коррупции и подавлении демократии.

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