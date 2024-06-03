Сербия: коалиция Вучича одержала победу на повторных муниципальных выборах

By Euronews и AP, EBU

Правящие в Сербии популисты одержали победу на повторных муниципальных выборах. Оппозиционные политики утверждают, что и на этот раз в ходе кампании было множество нарушений. Власти это отрицают.

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Коалиция "Александар Вучич - Сербия завтра" одержала уверенную победу насостоявшихся в воскресенье на повторных муниципальных выборах. Об этом заявил премьер-министрреспублики Милош Вучевич, председатель Сербской прогрессивной партии, входящей в коалицию. Правящие популисты проиграли только в четырех из 89-ти муниципалитетов.

Serbian President Aleksandar Vučić drinks champagne after claiming victory in local elections in Belgrade, June 2, 2024 Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Милош Вучевич, премьер-министр Сербии: "От севера до юга, от Суботицы до Ниша, от Ужице на восток, везде, где проводились выборы,наш список "Александар Вучич – Сербия завтра" получил чистую и убедительную победу.Я поздравляю всех граждан".

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что его партия получила большинство в городской ассамблее Белграда, столицы страны. Предположительно, коалиция претендует на 63 места из 110.

Александр Вучич, президент Сербии: "Впереди нас ждет тяжелая работа, множество проблем. Как президент республики и друг всехэтих людей я могу сказать, что нас ждут тяжелые времена, очень тяжелые времена.Мы в этом не виноваты и этого не заслуживаем. Речь идет о внешнеполитической ситуации.И дальше будет только труднее".

Голосование в Белграде и других городах было проведено повторно после сообщений о множественарушений со стороны властей на выборах в декабре прошлого года. В городе Нови-Сад произошли беспорядки в ярмарочном комплексе: представители оппозиции попытались войти в зал, заполненный активистами Сербской прогрессивной партии. Сотрудники правоохранительных органов преградили им путь. Оппозиция обвиняет активистов правящей партии в подкупе избирателей.

Радомир Лазович, коалиция "Я выбираю борьбу": "Снова у нас было абсолютное доминирование коалиции "Александр Вучич - Сербия завтра" в СМИ. Эта кампания была отмечена злоупотреблениями в СМИ, фейковыми новостями, разжиганием ненависти,а в контексте резолюции ООН о геноциде в Сребренице участники на местных выборах были заклейменыкак предатели и иностранные наемники".

A voter casts her ballot for the local election at a polling station in Belgrade, June 2, 2024 Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В Сербской прогрессивной партии заявили,что деятельность активистов соответствует закону. Предварительные итоги голосования должны бытьопубликованы избиркомом сегодня вечером.

Президент Сербии Вучич официально стремится к вступлению своей страны в Европейский союз, но неуклонно, отмечают аналитики, отдаляется от демократических ценностей ЕС, поддерживая тесные связи с Россией и Китаем. Популисты позиционируют себя как единственную политическую силу, способную управлять страной и обеспечить ее безопасность в период глобальных потрясений.

Прозападные оппозиционные группы обвиняют Вучича в связях с организованной преступностью, разгуле коррупции и подавлении демократии.