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Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином в Сингапуре

Президент Украины Владимир Зеленский прибывает на диалог "Шангри-Ла" в Сингапуре, 1 июня 2024 года
Президент Украины Владимир Зеленский прибывает на диалог "Шангри-Ла" в Сингапуре, 1 июня 2024 года Авторское право Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сообщается, что Зеленский и Остин обсуждали оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, расширение коалиции F-16 и подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

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Владимир Зеленский встретился в воскресенье с министром обороны США Ллойдом Остином на полях Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Эта встреча состоялась через день после того, как украинский президент назвал "шагом вперед" разрешение США использование Киевом американского оружия для нанесения ударов, при определенных условиях, по целям на российской территории. В воскресенье Зеленский добавил, что благодарен президенту США Джо Байдену за разрешение на применение HIMARS в Харьковской области. Но этого недостаточно, добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, украинский президент заявил, что встреча с министром обороны США была "очень хорошей". Ллойд Остин, в свою очередь, от комментариев воздержался. Сообщается, что на ней стороны обсуждали оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, расширение коалиции F-16 и подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

В последние дни Владимир Зеленский посетил несколько европейских стран, чтобы призвать к увеличению военной помощи украинской армии, которая ведет тяжелые бои с армией РФ на нескольких участках фронта.

На саммите в Сингапуре Зеленский также пытался заручиться поддержкой международного саммита по вопросам мира, который пройдет в Швейцарии в середине этого месяца.

Лидер украинского государства подверг критике Китай, который отказался участвовать в швейцарском "саммите мира". 

"Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда – это точно не приближает мир. И это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", – заявил Зеленский.

Визит президента Украины в Сингапур начался в день, когда армия РФ нанесла массированные удар по энергетической инфраструктуре Украины с помощью беспилотников и ракет, в результате которого пострадали по меньшей мере 19 человек.

В командовании Воздушными силами ВСУ заявили, что по территории Украины были запущены 53 ракеты разных типов и 47 ударных беспилотников. 81 воздушная цель была сбита.

Сообщалось, что были атакованы энергообъекты в пяти областях, повреждены две ТЭС и две ГЭС, в том числе - ДнепроГЭС.

Глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров заявил, что станция находится "в критическом состоянии" и сейчас не вырабатывает электроэнергию. Движение по плотине останется закрытым, как минимум, до конца выходных, заявил он в Telegram.

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