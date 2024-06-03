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Зеленский посетил Манилу

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Авторское право Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Это первый в истории двух стран визит президента Украины на Филиппины. Были обсуждены вопросы сотрудничества и Глобальный саммит мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Филиппины впервые в истории отношений между двумя странами. На встрече со своим коллегой Фердинандом Маркосом-младшим Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России и за поддержку резолюций ООН.

Президенты обсудили также предстоящий Глобальный саммит мира. По словам Зеленского, Маркос принял приглашение, но пока неясно, приедет ли он на саммит лично.

Обсуждалось также двустороннее сотрудничество - в частности, экспорт украинской аграрной продукции на Филиппины.

В этом году Киев намерен открыть посольство в Маниле для укрепления сотрудничества.

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