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Выборы в ЕС: борьба за голоса молодёжи

Немецкий евродепутат Максимилиан Крах
Немецкий евродепутат Максимилиан Крах Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Удастся ли крайне правым перетянуть на свою сторону молодёжь? Борьбу за их голоса на европейских выборах ведут через популярные соцсети.

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Политические партии борются за голоса молодёжи на европейских выборах. Многие популистские или крайне правые силы надеются, что она объединит усилия со старшим поколением, чтобы отвергнуть традиционные партии.

Том Вандендриссе, бельгийский депутат Европарламента от Vlaams Belang:

"Я думаю, что молодые люди смотрят в будущее, и будущее им кажется мрачным. Как они могут доверять Европейской комиссии? Как они могли доверять этим традиционным партиям, христианским демократам, социал-демократам, либерал-демократам, которые управляли нами на протяжении десятилетий, и которые привели нас в этот хаос неконтролируемых границ, массовой миграции, отсутствия безопасности, исламского терроризма?"

Европейские крайне правые работают с молодёжью в социальных сетях. в частности, посредством китайской социальной сети Tiktok.

В Бельгии Vlaams Belang делает массовые публикации в соцсетях и тратит значительные суммы на то, чтобы привлечь на свою сторону молодежь.

Влиятельные люди и крайне правые деятели: итальянец Маттео Сальвини, португалец Андре Вентура или француз Жордан Барделла регулярно появляются в этих коротких видеороликах, пользующихся большой популярностью среди молодежи, главная тема - разочарование истеблишментом.

Натео Карно, 16-летний бельгиец, впервые голосующий:

"Я считаю, что все ещё существует частичная незаинтересованность молодежи (к голосованию), потому что мы рассматриваем политику как нечто сверху, как мужчин в костюмах и галстуках, в больших машинах, которые нас не слушают. Итак, есть незаинтересованность, мы говорим себе: "Что бы мы ни сделали, это ничего не изменит, они не послушают нас".

На европейских выборах 2019 года наблюдался рекордный уровень участия благодаря молодежи. Стороны надеются, что высокая мобилизация будет и в этом году.

Опросы показали, что 67% 18-29-летних считают членство в Европейском Союзе выгодным.

По итогам тех же опросов, борьба с ростом цен, сокращение социального неравенства и безработицы, поддержка экономического роста и борьба с изменением климата являются приоритетами для большинства молодых людей.

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