Ультраправые тратят на предвыборную рекламу больше всех: анализ Euronews

В преддверии выборов в Европарламент ультраправые партии потратили на рекламу в интернете больше всех

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За две недели до выборов в Европарламент партии борются за внимание избирателей в социальных сетях.

Новый анализ Euronews, основанный на данных, предоставленных крупнейшими поставщиками онлайн-рекламы, показывает, кто из них платит больше за попытки набрать голоса.

Если посмотреть на активность Google за последние 30 дней, то премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потратил на рекламу более 60 000 евро.

Всего за 11 дней она собрала более 10 миллионов просмотров — больше, чем население Венгрии.

«Война — это ужасно, война приносит смерть, она разрушает наши страны. Война вызывает инфляцию и разрушает экономику», — говорится в 15-секундном ролике. Его видеоряд — портреты «политических врагов» Орбана, политика Петера Мадьяра и финансиста Джорджа Сороса.

Антивоенные или пророссийские?

Реклама Орбана, стоившая ему от 60 000 до 70 000 евро за последний месяц, возможно уже заняла место самой дорогой в ходе этой кампании, поскольку до выборов остаётся уже совсем немного.

Противники Орбана считают, что послание соответствует пророссийской позиции его партии Fidesz, которая пытается представить сторонников Украины как поощряющих продолжение войны. Партия Орбана неоднократно блокировала европейские пакеты помощи Украине и санкции против российской агрессии.

По стоимости следующим за рекламой за Fidesz идёт 33-секундный ролик из Бельгии. Там в июне пройдут тройные выборы: кроме депутатов Европарламента, бельгийцы будут выбирать федеральных и региональных представителей.

Том Ван Грикен из ультраправой партии Vlaams Belang обещает избирателям сократить иммиграцию и повысить покупательную способностю На эту рекламу фламандская сепаратистская партия потратила от €50 000 до €60 000.

Оплаченная публикация испанской партии VOX, в которой утверждается, что 80 % арестов в Барселоне приходится на иностранцев, набрала более 10 миллионов просмотров.

Не только ультраправые

Но не только ультраправые используют Google Ads. Renew Europe, центристская политическая группа президента Франции Эммануэля Макрона, потратила около 50 000 евро на рекламу, сравнивающую первое голосование с первыми шагами ребенка или первым поцелуем подростка.

Как свидетельствуют данные Google, социал-демократическая партия Австрии и проевропейская немецкая партия Volt также тратят много средств.

Несмотря на то, что расходы на выборах в Европе обычно не достигают уровня, характерного для США, где кандидаты могут тратить на рекламу миллионы долларов, споры о том, как расходуются политические фонды в интернете, не утихают.

Крупнейшие социальные сети подчёркивают, что публикуют данные о расходах на политическую рекламу в рамках обязательств по обеспечению прозрачности после скандала, когда политическая консалтинговая компания Cambridge Analytica смогла собрать данные 87 миллионов профилей Facebook без согласия пользователей, а также на фоне обвинений в российском вмешательстве в западные выборы.

Правила ЕС, согласованные в феврале, запрещают оплату предвыборных расходов из-за рубежа. Также, по идее, предвыборная реклама не должна быть ориентирована на политические взгляды — хотя даже Европейская комиссия, очевидно, нарушила эти требования в своих собственных рекламных кампаниях в социальных сетях.

«Фейсбук» не отстаёт

По данным компанию Meta, владельца социальной сети Facebook, можно увидеть то же, что и в случае с Google: больше всего средств потратили ультраправые партии из Венгрии и Бельгии.

За ними следуют немецкие либералы из СвДП, чей пост об образовательной программе Erasmus+ набрал более миллиона просмотров; за ними —правоцентристская итальянская партия Forza Italia.

Не все рекламные кампании предназначены для кандидатов. Неправительственные организации также платят за свою рекламу в социальных сетях, а сам Европейский парламент за последний месяц потратил более 183 000 евро только во Франции и Германии на рекламу в Facebook, которая призывает людей идти голосовать (но эти данные не учитываются в анализе Euronews).

Однако, как показывают собранные сведения, уровни расходов в разных странах блока сильно различаются, что, очевидно, связано с различными ограничениями на национальном уровне.

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Во Франции вообще нет ни одной оплаченной политической кампании, а в Португалии — всего 900 евро от общеевропейской Европейской народной партии. В других странах выборы в ЕС отходят на второй план: в Румынии больше всего средств потратили претенденты на пост мэра Бухареста.