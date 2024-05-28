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Грузинский парламент окончательно утвердил закон об иноагентах

протесты в Грузии против принятия закона об иноагентах
протесты в Грузии против принятия закона об иноагентах Авторское право Shakh Aivazov/AP
Авторское право Shakh Aivazov/AP
By Кнарик Хачатрян
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Парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", преодолев вето, наложенное президентом Зурабишвили. Критики называют этот закон "российским"

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Парламент Грузии дал окончательный "зелёный свет" спорному закону об иностранных агентах. Он требует от всех организаций, получающих не менее 20% своих средств из-за границы, регистрироваться в качестве "агента, преследующего интересы иностранной державы" — в противном случае им грозят огромные штрафы.

Власти заявили, что новый закон необходим, чтобы ограничить предполагаемые иностранные попытки повлиять на внутреннюю политику.

Но критики говорят, что это существенно ограничит свободу слова, а также саботирует заявку Грузии на вступление в ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили входит в число критиков докумнента и наложила на него вето, заявив, что он копирует кремлевское законодательство.

Но парламентский комитет в понедельник отменил её решение, расчистив путь для окончательного одобрения во вторник.

За отмену президентского вето проголосовали 84 депутата, главным образом, из правящей партии "Грузинская мечта".  Для преодоления президентского вето нужно было не менее 76 депутатских голосов из 150. Фракцию правящей партии представляют в парламенте 84 депутата.

Принятие этого закона вызвало недовольство большой части грузинского общества, критику со стороны США и Евросоюза и привело к масштабным акциям протеста в Тбилиси. Их участники пытались заблокировать законопроект. 

Полиция провела десятки арестов.

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