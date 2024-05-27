Армения: протесты с требованием отставки Пашиняна

By Euronews

Участники протестов в Армении требуют отставки Никола Пашиняна. Манифестанты возмущены передачей под контроль Азербайджану нескольких приграничных сел.

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В Армении проходят акции протеста против передачи Азербайджану четырех приграничных сел в рамках процесса мирного урегулирования.

Демонстранты перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщается о задержании десятков манифестантов.

Двадцать пятого мая Пашинян встретился с жителями села Киранц, вовлеченного в процесс делимитации и демаркации государственной границы.

Местные жители, чьи участки и недвижимость окажутся на азербайджанской стороне, опасаются, что могут потерять все, и оспаривают законность карты, используемой для объяснения территориального спора.