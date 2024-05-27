РЕКЛАМА
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Армения: протесты с требованием отставки Пашиняна

Ереван, Армения
Ереван, Армения Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Участники протестов в Армении требуют отставки Никола Пашиняна. Манифестанты возмущены передачей под контроль Азербайджану нескольких приграничных сел.

РЕКЛАМА

В Армении проходят акции протеста против передачи Азербайджану четырех приграничных сел в рамках процесса мирного урегулирования.

Демонстранты перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сообщается о задержании десятков манифестантов.

Двадцать пятого мая Пашинян встретился с жителями села Киранц, вовлеченного в процесс делимитации и демаркации государственной границы.

Местные жители, чьи участки и недвижимость окажутся на азербайджанской стороне, опасаются, что могут потерять все, и оспаривают законность карты, используемой для объяснения территориального спора.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Конференция SOU24 во Флоренции

"Восточный щит": Польша представила план укрепления границ с Россией и Беларусью

Президент и премьер-министр Грузии обмениваются колкостями из-за наложенного вето на закон об иностранном влиянии

Протесты Армения Никол Пашинян Азербайджан Границы