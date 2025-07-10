Армения и Азербайджан приближаются к миру, вытесняя Россию с Южного Кавказа

РЕКЛАМА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев всретились в четверг в Абу-Даби (ОАЭ), чтобы обсудить дальнейшие шаги по завершению мирного соглашения.

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении распространили в СМИ заявление, в котором говорится, что Пашинян и Алиев "обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений". В заявлении сообщается, что "лидеры, отметив прогресс в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении и договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по укреплению доверия между двумя странами".

Это первая официальная двусторонняя встреча между лидерами Армении и Азербайджана с тех пор, как они согласовали проект текста мирного соглашения после почти четырех десятилетий конфликта.

Результаты этой встречи в конечном итоге определят будущее Южного Кавказа не только из-за того, о чем договорятся лидеры двух стран, но и потому, что Россия впервые не будет участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Ричард Гирагосян, директор-основатель Центра региональных исследований (ЦРИ), независимого аналитического центра в Ереване, сказал Euronews:

"В условиях, когда Россия перегружена неудачным вторжением в Украину, это в значительной степени исключение России".

И это исключение происходит не по инициативе Москвы. И Баку, и Ереван дистанцируются от Кремля, поскольку их отношения с Россией значительно ухудшились за последние несколько лет.

Встреча в Абу-Даби также последовала за аналогичной двусторонней встречей между армянским премьером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая, по словам Гирагосяна, стала "удивительным прогрессом на обоих дипломатических направлениях в этом сложном послевоенном ландшафте".

Бывшие союзники Москвы

Увязнув в Украине, Москва постепенно теряет свое влияние на постсоветском пространстве. Самым ярким изменением в этом смысле является потеря оплота России в регионе Южного Кавказа, существовавшего на протяжении десятилетий.

В сентябре 2023 года Азербайджан в результате молниеносной военной кампании вернул себе полный контроль над Карабахским регионом после десятилетнего конфликта с Арменией, в котором Кремль играл центральную роль.

"Это показало пустоту зависимости безопасности от России, но я бы также сказал, что Армения и Азербайджан иронично разделяют одно и то же стремление - политику противостояния Москве, оттесняя и вытесняя Россию с Южного Кавказа", - сказал Гирагосян.

Почти два года спустя Ереван и Баку вершат историю вдали от России, согласовав текст мирного соглашения и нормализовав свои отношения после кровавого конфликта, которому до недавнего времени не было видно конца.

Карабахская военная кампания Азербайджана, и особенно его последующие боевые действия уже непосредственно на армянской территории в районе Джермука продемонстрировала Армении то, что позже узнали режимы Сирии и Ирана, - Россия не вступает в бой, чтобы поддержать своих союзников, когда они в этом нуждаются.

Киракосян сказал Euronews, что Армения поняла это ещё раньше, в 2020 году, во время шестинедельной эскалации в Карабахе, "когда Россия более реалистично воспринималась как опасно ненадёжная".

По его словам, теперь, когда регион "больше не является инструментом давления на Россию", Москва неизбежно будет искать другой способ сохранить свое влияние на Южном Кавказе.

Дестабилизация Армении

Москва пытается восстановить сотрудничество со своим бывшим союзником. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Ереван 20 мая, что свидетельствует о намерении Кремля стабилизировать и укрепить связи с Арменией.

По словам Гирагосяна, в настоящее время Армения также подвергается двум отдельным российским дезинформационным кампаниям. Первая сосредоточена на сообщениях о наращивании российской военной базы во втором по величине городе Армении, Гюмри.

По словам Гирагосяна, отчасти эта кампания - попытка России напугать Европейский союз, который направил в Армению наблюдателей, и оказать давление на правительство Еревана в связи с его приближением к единой Европе.

Военная разведка Украины (ГУР) опубликовала приказ российской армии об увеличении военного присутствия на базе в Армении. Ереван категорически опроверг заявления о том, что Россия усиливает свое присутствие в Армении.

Вторая дезинформационная кампания, по словам Киракосяна, назвавшего её "столь же абсурдной", включает российское утверждение об "объекте биологического оружия в Армении, организованном американцами".

До полномасштабного вторжения Москва неоднократно делала аналогичные заявления об объектах биооружия США в Украине. В прошлом Россия также делала подобные ложные заявления о Грузии.

По словам Гирагосяна, эти кампании указывают на слабость России.

"Россия потеряла значительную часть власти и влияния на Южном Кавказе, а также в Центральной Азии. Однако это временное явление. Это аберрация. Мы видим бурю на горизонте", - пояснил он.

Буря на горизонте

В конце июня в Армении были арестованы 15 человек, в том числе два архиепископа Апостольской церкви, по обвинению в подготовке переворота.

Премьер-министр Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали масштабный и зловещий план "преступного олигархического духовенства" по дестабилизации Республики Армения и захвату власти.

За несколько дней до этих арестов амянские власти задержали Самвела Карапетяна, российского миллиардера армянского происхождения, контролирующего оператора национальной энергосистемы Армении, который также имеет политические амбиции.

Перед арестом Карапетян выразил свою поддержку церкви, заявив, что "небольшая группа людей, забывших тысячелетнюю историю Армении и церкви", нападает на религиозный институт.

"Я всегда был на стороне Армянской церкви и армянского народа, - сказал миллиардер, добавив то, что, казалось, прямо указывает на его намеренияю - Если политики не добьются успеха, мы по-своему вмешаемся в эту кампанию против церкви".

Отвечая на вопрос о попытке переворота, Гирагосян сказал Euronews, что ситуация "и больше, чем кажется, но и меньше, чем кажется".

"В более широком контексте, это была пятая попытка переворота против демократически избранного правительства Армении (с момента выборов 2018 года, когда к власти пришел Пашинян), - сказал он. - Ни одна из этих пяти попыток не была очень серьёзной. И многие шаги против армянского правительства направлены на то, чтобы обратиться за поддержкой к России, а не обусловлены российской активностью".

Киракосян считает, что даже если бы Москва хотела больше вмешиваться в дела Армении, она не сможет этого сделать, поскольку она по-прежнему поглощена Украиной и тем, как её воспринимают в Армении.

Фактор Украины на Южном Кавказе

В интервью Euronews Гирагосян сказал, что Армения, как и другие соседи России, уже сделала свои выводы из "неудачного вторжения России в Украину":

"Важным уроком, полученным на поле боя в Украине, является удивительная слабость и некомпетентность российских вооруженных сил. Это важный урок для всех стран ближнего и дальнего зарубежья, соседей России".

Второй урок: "Будущее Армении в гораздо большей степени находится на Западе, и больше нет ностальгии по авторитарному руководству по модели Владимира Путина".

"Россия во многом сама виновата в своем высокомерии и в том, что воспринимает Армению как должное. Другими словами, мы видим, что Армения вновь обретает независимость, укрепляет суверенитет после многолетней чрезмерной зависимости от России".

В начале 2025 года парламент Армении принял законопроект, направленный на начало процесса вступления в Европейский союз, - шаг, в конечном итоге враждебный для Москвы.

Ереван также осознает риск оказаться на неправильной стороне истории, "если мы посмотрим на вопиющие преступления России против Украины", - добавил Гирагосян.

Вакуум власти на Южном Кавказе

По словам Гирагосяна, потеря Москвой своего влияния в регионе, а также отдаление Азербайджана и Армении от бывшего союзника приведут к возникновению опасного вакуума власти.

"Азербайджан, как и Армения, совершенно правильно отвергает любую посредническую роль России".

Существуют опасения и ожидания, что "разгневанная, мстительная Россия набросится на всех своих соседей, пытаясь вернуть утраченное влияние".

И хотя сейчас Россия по-прежнему поглощена тотальной войной против Украины, есть чёткое понимание того, что "это отвлечение не будет длиться вечно", тем более что в июне следующего года в Армении пройдут выборы.

Ереван будет внимательно следить за Молдавией, где предстоящие парламентские выборы уже стали мишенью для российских дезинформационных кампаний и попыток манипулирования мнением избирателей в беспрецедентных масштабах.

В связи с этим Армения наращивает сотрудничество с ЕС.

"Армянский транзакционный подход является разумным, потому что он постепенный. Она не стремится к членству в НАТО или чему-то слишком провокационному, - сказал Гирагосян. - Но я думаю, что демократические полномочия, легитимность и перспективы стабильности Армении действительно укрепляют ее, чтобы не поддаваться путинской России".

В то же время Ереван нормализует отношения с Анкарой.

"Турция стремится вернуть себе утраченную роль регионального лидера", - говорит Гирагосян, указывая на экономическую составляющую этой ситуации, поскольку Анкара рассматривает возможность восстановления границы с Арменией для стабилизации ситуации на востоке Турции.

"Мы действительно ожидаем некоторой взаимовыгодной ситуации с точки зрения восстановления торговли и транспорта. Именно это является движущей силой дипломатического прогресса, - сказал он, добавив, что Россия всё ещё будет пытаться восстановить свое влияние. - Россия, если она будет умна, будет стремиться играть управляющую роль в восстановлении торговли и транспорта, особенно между Арменией и Азербайджаном ". Стратегия, которой Армения уже противостоит, по словам Гирагосяна, поскольку "Россия так глубоко непопулярна и не пользуется доверием в Армении".

В то же время реальная задача состоит в том, чтобы подготовиться к грядущим переменам - не к тем, которые произойдут в Армении, как предупредил Гирагосян, а к тем, которые придут из России.

"Мы должны подготовиться к другому сценарию. На следующий день после Путина слабая Россия с борьбой за власть в Москве - не менее серьезный вызов в регионе", - заключил он.