РЕКЛАМА
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Французские ультралевые призывают правительство признать государство Палестина

Сторонники партии "Непокоренная Франция" на митинге, 25 мая 2024 года
Сторонники партии "Непокоренная Франция" на митинге, 25 мая 2024 года Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Лидер крайне левой французской партии "Непокоренная Франция" заявил на митинге, что стране пора признать палестинскую государственность

РЕКЛАМА

Французские ультралевые провели митинг в преддверии европейских выборов.

Лидер крайне левой партии Франции "Непокоренная Франция" заявил, что "настал момент официально признать Палестину".

Жан-Люк Меланшон выступил перед сторонниками в городе Обервилье, недалеко от Парижа - кампания по европейским выборам 2024 года вступает в финальную стадию.

"Франция должна признать палестинское государство сейчас, - сказал он. - Баланс сил должен показать, что весь мир осуждает этот геноцид".

Кандидат от "Непокоренной Франции" Манон Обри присоединилась к нему на сцене. Она заявила, что в случае избрания ее партия будет добиваться введения санкций против Израиля, а также прекратит поставки оружия в эту страну.

Эти комментарии прозвучали на фоне растущего глобального осуждения военного наступления Израиля в Газе.

В среду три европейских государства - Испания, Ирландия и Норвегия - объявили, что официально признают палестинское государство, спустя семь месяцев после начала войны в Газе. Этот весьма символичный шаг был согласован ими после многомесячных переговоров.

Впервые предложенное ООН в 1947 году решение о двух государствах предполагает создание двух отдельных государств - для евреев и палестинцев. Это предполагает разделение земли, при этом каждое государство будет иметь свое правительство. Цель - позволить обеим сторонам жить бок о бок мирно и независимо друг от друга.

Против этого шага выступает Израиль, который утверждает, что он приведет к "разжиганию нестабильности" на Ближнем Востоке.

Палестинскую государственность на сегодняшний день признали 139 из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций.

Европейские выборы пройдут с 6 по 9 июня. 450 миллионов человек в 27 странах Евросоюза призваны избрать 720 законодателей на следующие пять лет.

Во Франции голосование назначено на 9 июня.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

"Вы можете увидеть в нем себя": молодые избиратели тянутся к лидеру французских ультраправых Барделле

Первый госвизит президента Франции в Германию за последние 24 года

Польша подняла в небо истребители, чтобы защититься от российских ракет

Французская политика крайне левые Выборы в Европейский парламент 2024