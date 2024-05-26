Французские ультралевые призывают правительство признать государство Палестина

By Euronews и AP

Лидер крайне левой французской партии "Непокоренная Франция" заявил на митинге, что стране пора признать палестинскую государственность

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Французские ультралевые провели митинг в преддверии европейских выборов.

Лидер крайне левой партии Франции "Непокоренная Франция" заявил, что "настал момент официально признать Палестину".

Жан-Люк Меланшон выступил перед сторонниками в городе Обервилье, недалеко от Парижа - кампания по европейским выборам 2024 года вступает в финальную стадию.

"Франция должна признать палестинское государство сейчас, - сказал он. - Баланс сил должен показать, что весь мир осуждает этот геноцид".

Кандидат от "Непокоренной Франции" Манон Обри присоединилась к нему на сцене. Она заявила, что в случае избрания ее партия будет добиваться введения санкций против Израиля, а также прекратит поставки оружия в эту страну.

Эти комментарии прозвучали на фоне растущего глобального осуждения военного наступления Израиля в Газе.

В среду три европейских государства - Испания, Ирландия и Норвегия - объявили, что официально признают палестинское государство, спустя семь месяцев после начала войны в Газе. Этот весьма символичный шаг был согласован ими после многомесячных переговоров.

Впервые предложенное ООН в 1947 году решение о двух государствах предполагает создание двух отдельных государств - для евреев и палестинцев. Это предполагает разделение земли, при этом каждое государство будет иметь свое правительство. Цель - позволить обеим сторонам жить бок о бок мирно и независимо друг от друга.

Против этого шага выступает Израиль, который утверждает, что он приведет к "разжиганию нестабильности" на Ближнем Востоке.

Палестинскую государственность на сегодняшний день признали 139 из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций.

Европейские выборы пройдут с 6 по 9 июня. 450 миллионов человек в 27 странах Евросоюза призваны избрать 720 законодателей на следующие пять лет.

Во Франции голосование назначено на 9 июня.