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Домик в Сен-Тропе за 100 евро в месяц: французский курорт привлекает сезонных работников

Так выглядит жилье для сезонных работников
Так выглядит жилье для сезонных работников Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
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Решение жилищного вопроса на французском курорте: для сезонных работников возвели целую деревню

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Власти популярного курорта Сен-Тропе на Французской Ривьере построили временный поселок для размещения сезонных работников.

В сборных домах будут жить около 50 человек, каждый из которых будет платить за аренду 100 евро в месяц.

Мэр города говорит, что в Сен-Тропе не хватает временного жилья для размещения работников сферы услуг, которые приезжают туда на работу каждое лето.

Из-за притока работников и туристов летнее население  города возрастает примерно до 100 000 человек.

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