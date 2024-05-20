Волна дезинформации нарастает по мере приближения европейских выборов

Лидеры Польши и Словакии, а также новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, стали объектами дезинформации в последнее время.

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В преддверии европейских выборов, которые пройдут с 6 по 9 июня, лидеры ЕС и сам Европейский союз все чаще становятся объектами кампаний по дезинформации.

Будь то попытка дискредитировать политических соперников или утверждения о правилах ЕС, социальные сети изобилуют ложными нарративами.

Один из таких примеров связан с драматическим вооруженным нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое вызвало в сети массу политически мотивированной дезинформации.

Пользователи социальных сетей утверждают, что появились фотографии, предполагаемый нападавший на Фицо изображен рядом с Мартином Шимечкой, отцом лидера оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Словацкие СМИ идентифицировали предполагаемого стрелка как писателя-самоучку Юрая Цинтулу.

Однако на фотографиях Цинтула и Шимечка не изображены вместе. На самом деле, второй мужчина на снимке - вовсе не Шимечка, а сама фотография сделана на одной из презентаций книг Чинтулы в 2019 году.

В компании Facebook уже назвал этот пост ложной информацией.

Попытка ложной ассоциации нападения на Фицо с его политическими соперниками остается особенно опасной в преддверии европейских выборов.

Стыдится ли Дональд Туск своей польской идентичности?

По другую сторону границы, в Польше, премьер-министра Дональда Туска обвинили в нападках на понятие польскости как идентичности.

На картинке, опубликованной на платформе TikTok, утверждается, что Туск назвал польскость "ненормальностью", которая приходит к нему "с болезненным упорством". Однако это вводит в заблуждение.

The words in the post are taken out of context Euronews

Премьер-министр действительно произнес эти слова, но они взяты из статьи, которую он написал более 40 лет назад.

По данным польских специалистов по проверке фактов, в статье Туска критически обсуждается отношение поляков к реальности, а затем подтверждается, что он отождествляет себя с собственной польскостью, в то время, когда Польша была коммунистическим сателлитом Советского Союза.

"Несмотря на свое угнетающее наследие, она остается нашим общим осознанным выбором", - сказал он.

Как премьер-министр, решительно выступающий за ЕС и ранее занимавший пост президента Европейского совета, Туск является важнейшей мишенью для дезинформации за несколько недель до выборов.

ЕС запрещает наличные платежи свыше 100 000 евро?

Часто под ударом тех, кто распространяет ложные сведения, оказывается сам ЕС.

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что блок запретил все наличные платежи свыше 100 000 евро.

Отчасти это правда: ЕС утвердил правила, ограничивающие наличные операции суммой в 100 000 евро в рамках целого ряда новых мер по борьбе с отмыванием денег, но эти ограничения распространяются не на все операции.

В частности, существует ограничение для профессиональных трейдеров, запрещающее им принимать или выплачивать наличные на сумму более 100 000 евро.

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Переводы между частными лицами в непрофессиональном контексте исключены.

В преддверии европейских выборов очень важно, чтобы новости распространялись точно и справедливо, чтобы избиратели могли голосовать, имея под рукой необходимую информацию.