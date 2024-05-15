Минута молчания в Национальном собрании Франции памяти погибших сотрудников тюремной службы

By Euronews

Вооруженные неизвестные напали на автомашину тюремной службы Франции и помогли сбежать заключённому. Два сотрудника службы погибли, трое тяжело ранены.

РЕКЛАМА

Депутаты Национального собрания Франции почтили минутой молчания память погибших сотрудников тюремной службы, на автомобиль которых было совершено вооруженное нападение во вторник, 14 мая.

Они перевозили заключенного из суда Руана в тюрьму в городе Эвре, где тот содержался. Мохамеда Амра допрашивали в суде по делу о покушении на убийство.

Вооруженные неизвестные устроили засаду в 20 километрах от Руана на въезде на платную автодорогу.

Заключенный и нападавшие скрылись. Полиция Франции ведёт их поиск.

По данным французских СМИ, Амра связан с организованной преступностью и подозревается в том числе в торговле наркотиками.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на сотрудников тюремной службы "шоком" и заверил, что будет сделано всё возможное, чтобы найти и привлечь преступников к ответственности.