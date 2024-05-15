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Минута молчания в Национальном собрании Франции памяти погибших сотрудников тюремной службы

Минута молчания в Национальном собрании Франции
Минута молчания в Национальном собрании Франции Авторское право ZZVNRP
Авторское право ZZVNRP
By Euronews
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Вооруженные неизвестные напали на автомашину тюремной службы Франции и помогли сбежать заключённому. Два сотрудника службы погибли, трое тяжело ранены.

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Депутаты Национального собрания Франции почтили минутой молчания память погибших сотрудников тюремной службы, на автомобиль которых было совершено вооруженное нападение во вторник, 14 мая.

Они перевозили заключенного из суда Руана в тюрьму в городе Эвре, где тот содержался. Мохамеда Амра допрашивали в суде по делу о покушении на убийство.

Вооруженные неизвестные устроили засаду в 20 километрах от Руана на въезде на платную автодорогу.

Заключенный и нападавшие скрылись. Полиция Франции ведёт их поиск.

По данным французских СМИ, Амра связан с организованной преступностью и подозревается в том числе в торговле наркотиками.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на сотрудников тюремной службы "шоком" и заверил, что будет сделано всё возможное, чтобы найти и привлечь преступников к ответственности.

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