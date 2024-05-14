Глава Еврокомиссии обнародовала планы по созданию щита европейской демократии для защиты ЕС от злонамеренного иностранного вмешательства

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В преддверии июньских европейских выборов Евросоюз готовится к потенциальной волне дезинформации и опасается, что он совершенно не готов к борьбе с новыми формами гибридной войны.

В своей речи на Копенгагенском демократическом саммите во вторник Фон дер Ляйен заявила, что "обеспокоена" ростом дезинформации и иностранного вмешательства в Европе, и предупредила, что "основные принципы нашей демократии" находятся под угрозой.

Выступая в качестве ведущего кандидата от правоцентристской Европейской народной партии, которая лидирует в общеевропейских опросах, немка пообещала создать Европейский демократический щит, чтобы укрепить возможности ЕС в борьбе с иностранным влиянием, если она получит второй срок на посту председателя Еврокомиссии.

В задачи "Щита" будет входить выявление и устранение онлайн-дезинформации - на основе свода цифровых правил ЕС и Акта о цифровых услугах. Это "прививка" Евросоюзу от вредоносного влияния путем предоставления европейцам возможности распознавать угрозы.

65-летняя Фон дер Ляйен назвала в числе самых серьёзных проблем, вызывающих её беспокойство, распространение фальшивых новостей и глубоких подделок, генерируемых искусственным интеллектом, а также сообщения о том, что иностранные правительства "покупают влияние и создают хаос" в парламентах по всей Европе.

С прошлого месяца ведется масштабное расследование утверждений о том, что неопределенное число европейских парламентариев - в том числе члены ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), получали деньги от поддерживаемых Кремлем деятелей за распространение российской пропаганды.

Это усилило опасения, что Кремль активно стремится дестабилизировать европейские общества в преддверии июньского голосования.

"Мы видим, что ультраправые политики и ведущие кандидаты от AfD находятся в карманах России, - заявила Фон дер Ляйен во вторник. - Они продают свои души на российских пропагандистских каналах и видео".

В настоящее время ЕС готовится ввести санкции против четырех прокремлевских организаций, подозреваемых в распространении пропаганды, в рамках 14-го пакета санкций против России.

Глава Еврокомиссии осудила злонамеренные манипуляции как средство "прикрытия и поощрения наиболее опасных крайностей в нашем обществе". Она также выразила озабоченность по поводу целого ряда кибератак, совершенных против европейских стран в последние недели. 7 мая сайт предвыборной кампании фон дер Ляйен стал объектом организованной атаки ботов.

Она заявила, что эти скоординированные атаки были частью более широкого плана по ослаблению "устойчивости" Европы и её готовности поддержать Украину.

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