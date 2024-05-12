В Харьковской области идут интенсивные бои

By Euronews

В Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Главнокомндующий ВСУ Сырский заявил: "Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят поражение врагу.

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В Харьковской области Украины идут интенсивные бои. Из-за российских атак эвакуированы уже более четырех с половиной тысяч человек. Как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, российские силы активно атакуют украинские подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории страны. Вместе с тем, отметил Сырский, украинские бойцы делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции, наносят врагу поражения.

В Белгороде в воскресенье, в результате обрушения подъезда жилого дома, погибли по меньшей мере шесть человек и не менее двадцати пострадали. Такие данные приводят власти.

Следственный комитет РФ и губернатор области заявили, что снаряд попал в здание во время атаки на город вооруженных формирований Украины. В Минобороны РФ сообщили, что причиной обрушения подъезда стало попадание фрагмента сбитой ракеты. В Киеве официально не комментировали эти заявления.

СМИ цитируют руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО. Он сказал, что дом, скорее всего, был "взорван изнутри".