Женщины становятся более политически активными из-за роста популярности ультраправых?

Европейские институты остаются абстрактными элементами в жизни женщин и пространством, где сохраняются гендерные стереотипы, рассказали эксперты в интервью Euronews.

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Увеличение представительства крайне правых партий в Европейском парламенте может стать реальностью на следующих выборах в ЕС.

Согласно эксклюзивному опросу, проведенному компанией Ipsos для Euronews, партии радикальных и евроскептических правых могут получить на 30 мест больше в Европарламенте. Они лидируют в опросах общественного мнения, например, в таких странах как Франция, Бельгия, Нидерланды и Австрия.

Представительство ультраправых на национальном уровне также растет. В Португалии после парламентских выборов 10 марта у партию Chega представляют в законодательном органе власти 50 депутатов (в предыдущем созыве было 12).

Эта политическая тенденция может привести к изменениям и в сфере прав женщин, отдаляя Европейский союз от феминистской повестки дня.

На национальном уровне некоторые правительства Европы уже приняли законы, которые касаются именно женщин. Например, в Италии принят закон, разрешающий группам, выступающим против абортов, обращаться к женщинам, решившимся на добровольное прерывание беременности.

В исследовании Oxfam "Феминистская Европа?" говорится, что "растущий откат от гендерного равенства по всей Европе можно увидеть на примере растущего успеха на выборах и увеличения представительства ультраправых популистских групп в таких странах, как Швеция, Италия и Нидерланды".

Сесилия Франсиско Карселен, одна из трех авторов исследования и специалистка по вопросам гендерного равенства, гарантирует: "Демонтаж прав женщин - в основе того, за что выступают ультраправые движения".

По данным Евростата, в 2022 году женщины составляли 52 процента населения стран-членов ЕС. Заставит ли рост популярности ультраправых проявить их большую политическую активность на европейских выборах этого года?

Элеонора дель Веккио, соавтор исследования, считает, что "женщины, которые чувствуют угрозу со стороны ультраправых, могут стать более активными в политике", но только если они по-прежнему доверяют институтам ЕС.

Голосование для женщин

Долгое время процент женщин, воздерживающихся от голосования, сильно отличался от процента мужчин. Хотя разрыв в участии в голосовании сокращается, особенно после европейских выборов 2014 года: 45 % мужчин заявили, что будут голосовать, против 41 % женщин, Фонд Роберта Шумана приходит к выводу, что "женщины по-прежнему чувствуют себя менее вовлеченными в европейскую политику, чем мужчины".

Исследование, проведенное Eurobarometer после европейских выборов 2019 года, также показало, что женщины чаще, чем мужчины, объясняют, что они не голосовали, потому что мало знают о Европейском парламенте и выборах.

Карселен объясняет: "Неудивительно, что многие женщины чувствуют себя оторванными от (мужчин) политиков, особенно когда те не учитывают их повседневные потребности как женщин, что приводит к государственной политике, в которой не принимается во внимание гендерный фактор. Это петля обратной связи, подпитываемая гендерными стереотипами".

Эмма Рейни, соавтор исследования Oxfam и консультант по вопросам гендерного равенства, подчеркивает, что "для многих женщин институты Европейского союза остаются неактуальными и абстрактными", особенно после пандемии, когда качество их жизни значительно снизилось, а конкретного ответа "для устранения возросшего бремени" не последовало.

По мнению президента неправительственной организации "Европейское женское лобби" Илианы Балабановой, одной из причин такого безразличия является недостаточное представительство на политической сцене.

В настоящее время на европейском уровне нет данных о различных группах женщин в этом разделе.

Мы разные. У нас разное происхождение, этническая принадлежность, религия и сексуальная ориентация. Мы абсолютно разные, но мы все еще очень плохо представлены. Илиана Балабанова глава Европейского женского лобби

Балабанова добавляет: "Я должна сказать, что из 33 процентов женщин в Европейском парламенте, у нас есть только 17 евродепутатов от этнических меньшинств, что означает, что большая группа нас плохо представлена".

Политическое представительство женщин

После избрания Урсулы фон дер Ляйен председателем Европейской комиссии в 2019 году число женщин-комиссаров увеличилось с 9 до 13 (из 27), что позволило достичь цели гендерного равенства в Коллегии комиссаров.

Роберта Метсола и Кристин Лагард - другие женщины, занимающие высокие посты в европейских институтах.

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Однако наличие женщин на высших должностях вызывает споры о том, достаточно ли этого для обеспечения гендерного равенства.

Рейни говорит, что "невозможно отрицать" значительный прогресс, достигнутый в продвижении гендерного равенства с тех пор, как фон дер Ляйен стала председателем Еврокомиссии, но также отмечает, что она "очень привилегирована" и что ее реальность "очень далека от повседневных реалий большинства женщин".

Элеонора дель Веккьо идет дальше: "То что вы женщина, не делает из вас сторонницу гендерного равенства или феминистку".

"Роберта Метсола родом с Мальты, страны, где аборты запрещены, за исключением случаев, когда жизнь беременной женщины находится под угрозой. В пресс-релизе, опубликованном в 2015 году, евродепутат и ее мальтийские коллеги заявили, что они "категорически против абортов". Хорошо известно, что телесная автономия имеет решающее значение для расширения прав и возможностей женщин, и что запрет абортов имеет серьезные последствия, особенно для бедных женщин и женщин-мигрантов", - добавляет она.

Однако, независимо от политической идеологии, женщинам, решившим сделать политическую карьеру, приходится сталкиваться с наибольшим количеством насилия за последние годы.

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Психологическое, физическое и сетевое насилие, которому они подвергаются, может заставить их отказаться от политики.

Исследование, проведенное среди 2424 участниц в 31 стране, показало, что после постоянного контакта с подобным насилием 21 процент женщин, занимающихся политикой, стали менее активными в общественных дебатах, а 9 процентов решили больше не баллотироваться.

Мари-Колин Леруа, нынешний государственный секретарь Бельгии по вопросам гендерного равенства, возможностей и разнообразия, признает, что многие попытки делегитимизировать ее предложения основаны на том, что она - женщина.

Все нападки, которым я подвергаюсь, направлены на то, чтобы попытаться делегитимизировать мои предложения, дискредитировать то, что я говорю, и всегда нацелены на мою гендерную идентичность, на то, что я женщина. Много критики, много оскорблений, комментариев по поводу моей внешности, цель которых создать атмосферу страха, дестабилизирующую обстановку. Мари-Колин Леруа Государственный секретарь Бельгии по вопросам гендерного равенства

Однако эта атмосфера страха заставляет Илиану Балабанову требовать: "Мы заслуживаем того, чтобы наш голос был услышан. Мы заслуживаем того, чтобы наши требования были удовлетворены. Мы заслуживаем своего места и в политике, и в культуре, и в экономике, и как люди. Вот что по-настоящему мобилизует нас".