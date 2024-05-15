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Наказы Европарламенту от феминисток

Эмблема проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата".
Эмблема проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Pilar Montero Lopez
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Предложения о повестке дня законодательного органа ЕС следующего созыва излагают для Euronews политически активные женщины: итальянский избиратель и кандидат в евродепутаты из Греции

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Меня зовут Линда Лаура Саббадини, я бывший директор Итальянского национального статистического института, а ныне председатель организации "Women20" (Женщины20). Следующий Европейский парламент должен сократить гендерный разрыв на рабочих местах, в обществе и на руководящих должностях. Кроме того, следует уделить приоритетное внимание признанию преступлением на европейском уровне изнасилования, понимая его как секс без явного согласия женщины.

К беседе подключается кандидат от левой партии СИРИЗА Евгения Арсенис:

Как культурный человек, для которого ценности гуманизма и образования очень важны, я хочу бороться за изменение менталитета в Европе, где находятся на подъёме ультраправые. Я хочу бороться за мир, за международные отношения, за людей с ограниченными возможностями, за уважение прав детей и женщин. Мы были шокированы убийствами женщин в последнее время. Я хочу защищать  климат и животных. Всё это ценности нашей жизни, это гуманитарные основы для строительства более справедливой Европы и более справедливого мира.

Это десятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.

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