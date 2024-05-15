Наказы Европарламенту от феминисток

Предложения о повестке дня законодательного органа ЕС следующего созыва излагают для Euronews политически активные женщины: итальянский избиратель и кандидат в евродепутаты из Греции

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Меня зовут Линда Лаура Саббадини, я бывший директор Итальянского национального статистического института, а ныне председатель организации "Women20" (Женщины20). Следующий Европейский парламент должен сократить гендерный разрыв на рабочих местах, в обществе и на руководящих должностях. Кроме того, следует уделить приоритетное внимание признанию преступлением на европейском уровне изнасилования, понимая его как секс без явного согласия женщины.

К беседе подключается кандидат от левой партии СИРИЗА Евгения Арсенис:

Как культурный человек, для которого ценности гуманизма и образования очень важны, я хочу бороться за изменение менталитета в Европе, где находятся на подъёме ультраправые. Я хочу бороться за мир, за международные отношения, за людей с ограниченными возможностями, за уважение прав детей и женщин. Мы были шокированы убийствами женщин в последнее время. Я хочу защищать климат и животных. Всё это ценности нашей жизни, это гуманитарные основы для строительства более справедливой Европы и более справедливого мира.

Это десятый эпизод проекта Euronews "Мои предложения как гражданина, мои предложения как евродепутата". Посмотрите его видео-версию с субтитрами.