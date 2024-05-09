Ship to Gaza - против участия Израиля в "Евровидении"

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Судно НПО Ship to Gaza пришвартовалось в порту Мальмё. Активисты протестуют против участия Израиля в конкурсе "Евровидение".
Судно скандинавской неправительственной организации Ship to Gaza прибыло в шведский порт Мальмё на фоне протестов против участия Израиля в конкурсе "Евровидение".
Несколько сотен человек пришли в порт, чтобы увидеть судно, прибывшее из Норвегии.
Останавливаясь поочерёдно в нескольких европейских портах, НПО Ship to Gaza стремится повысить осведомленность о катастрофической гуманитарной ситуации в Газе.
Активисты говорят, что они также попытаются прорвать морскую блокаду Израиля побережья сектора .
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