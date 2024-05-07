Выборы в ЕС: партии спорят по вопросам миграции и предоставления убежища

До выборов в Европейский парламент осталось чуть больше месяца. Euronews рассказывает о позициях партий по вопросам миграции и предоставления убежища.

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Кандидаты на Европейских выборах в рамках своей кампании могут агитировать за Новый пакт о миграции и предоставлении убежища. Речь идет о масштабной реформе, которая предлагает общие для стран ЕС правила приема и переселения просителей убежища. Реформа была одобрена Европарламентом после многолетних споров.

Извлечение максимальной пользы от этой реформы станет одним из главных приоритетов для сообщества, поскольку ЕС все еще продолжает бороться с миграционным кризисом. В 2023 году количество заявлений о предоставлении убежища достигло 1,14 млн, что является семилетним максимумом.

Однако у партий, борющихся за места в Европарламенте, есть множество идей по проблеме миграции: от тотальной морской блокады до усиления защиты беженцев ЛГБТК+.

Вот что обещает сделать каждая партия в своем манифесте по вопросам миграции и предоставлении убежища.

Европейская народная партия

"Руководящими принципами нашей миграционной политики являются гуманность и порядок. Мы стремимся остановить неконтролируемую миграцию", - говорится в манифесте правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей фракции в ЕП, которая по прогнозам, таковой и останется.

ЕНП настаивает на укреплении внешних границ ЕС и требует тщательной проверки всех нелегально прибывающих в ЕС людей, а также проведения электронного мониторинга на всех пунктах въезда. Если внешние границы окажутся недостаточно надежными, ЕНП не исключает введения контроля на внутренних границах, который уже существует в некоторых странах.

Кроме того, EНП предусматривает усиление роли и увеличение бюджета Frontex, агентства пограничной и береговой охраны сообщества. В частности, предлагается увеличить численность сотрудников Frontex к 2027 году до 30 тысяч, а не до 10 тысяч, как планировалось ранее.

В манифесте содержится инициатива по перенаправлению просителей убежища в "безопасные" страны (за пределы ЕС), где они и будут ожидать решения своего вопроса. Данное предложение вызвало сравнение с британской схемой. Лондон намерен депортировать в Руанду мигрантов, незаконно пересекающих британскую территорию. Предусматривается, что в Руанде они смогут запросить убежище.

Во время первых дебатов ведущих кандидатов, представитель ЕНП Урсула фон дер Ляйен сказала, что любое будущее соглашение должно быть совместимо с Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ), которую, по ее словам, Лондон неоднократно игнорировал.

Фон дер Ляйен также защищала многомиллионные сделки, которые ее Европейская комиссия подписала с Тунисом, Мавританией и Египтом, чтобы поднять их национальную экономику и уменьшить количество нелегальных мигрантов, направляющихся в ЕС.

Манифест ЕНП призывает и далее придерживаться этой стратегии, и использовать торговлю и визовую политику в качестве рычага, чтобы заставить страны происхождения принимать мигрантов обратно. В манифесте также предлагается увеличить инвестиции в Африку для более эффективного устранения коренных причин миграции.

The number of asylum applications filed in the EU reached in 2013 a seven-year high, with more than 1.1 million. Petros Karadjias/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Социалисты

Партия европейских социалистов довольно лаконично определяет свой подход к проблеме миграции и предоставления убежища. Социалисты хотят, чтобы Новый пакт был реализован "справедливым, безопасным и предсказуемым" образом, при полном соблюдении прав человека и уважении достоинства людей.

Для них это означает "гуманные и достойные" условия приема, юридическую помощь заявителям, предоставление особой защиты детям, и борьбу с торговцами людьми.

Как и ЕНП, так и социалисты, выступают за укрепление внешних границ ЕС, сотрудничество со странами происхождения мигрантов, и государствами через которые нелегалы направляются в Европу. Однако социалисты отвергают любую форму экстернализации.

Социалисты выступают за гуманитарную помощь мигрантам и поддерживают европейскую миссию по поиску и спасению людей в Средиземном море. Партия также намерена продвигать инклюзивную политику в отношении мигрантов, чтобы помочь им интегрироваться в европейский рынок труда.

Либералы

Совместная платформа либералов, известная как Renew Europe (Обновляя Европу), критикует популистов, которые, как считает Renew Europe, "раздувают пламя расизма". Либералы настаивают на необходимости вести жесткую борьбу с контрабандистами, играющими жизнями людей.

Либералы требуют "ясности и последовательности" в вопросах миграции. Они предлагают предоставить больше правовых гарантий тем, кто прибывает в Европу, и расширить возможности для людей в их родных странах.

Либералы подчеркивают необходимость поиска экономических легальных путей для заполнения вакансий, указывая на нехватку рабочей силы в ЕС.

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"Зеленые"

"Право на убежище не подлежит обсуждению", - заявляют "зеленые".

Группа призывает создать так называемый "механизм обязательного переселения", чтобы ответственность за мигрантов делили все 27 стран-членов ЕС. "Зеленые" предлагают ввести "климатические визы" для жертв стихийных бедствий, а также уделить особое внимание просителям убежища из числа ЛГБТК+, которые могут подвергаться преследованиям, несмотря на то, что приехали из страны, которая на бумаге является "безопасной".

"Зеленые", как и социалисты, выступают за создание поисково-спасательной миссии под руководством ЕС в Средиземном море и настаивают на более эффективной работе Frontex. Они также требуют покончить с "криминализацией" НПО.

В резких выражениях "зеленые" осуждают "грязные сделки с диктаторами", ссылаясь на соглашения с Тунисом и Египтом (консерваторы эти сделки поддерживают), и утверждают, что увязывать экономическую помощь и управление потоками мигрантов "неэтично".

"Мы не можем согласиться с тем, что беженцев и мигрантов эксплуатируют в геополитических целях. Люди не должны быть оружием гибридной войны", - говорят они.

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Что касается рабочих мест, то группа предлагает принять новый Миграционный кодекс, чтобы расширить доступ к визам, облегчить иностранным студентам доступ на рынок труда, и провести "всеобъемлющую кампанию" по урегулированию положения нелегальных мигрантов, проживающих в ЕС.

Over the past year, the EU has struck deals with neighbouring countries, like Egypt, in a bid to decrease irregular migration. European Union, 2024.

Европейские консерваторы и реформисты (ECR)

Неудивительно, что наиболее радикальные предложения по вопросам миграции выдвигает правая партия "Европейские консерваторы и реформисты". В нее входят "Братья Италии", "Закон и справедливость" (Польша), "Вокс" (Испания) и "Новый фламандский альянс" (Бельгия).

В своем манифесте партия заявляет, что государства-члены ЕС не должны заставлять своих граждан принимать нелегальных иммигрантов. Таким образом, заявление ECR напрямую осуждает систему "обязательной солидарности", представленную в Новом пакте.

ECR предлагает ужесточить контроль на всех возможных пунктах въезда в ЕС, усилить пограничную инфраструктуру, роль Frontex и Европола, а также принять новые меры по борьбе с незаконной перевозкой людей и увеличить число репатриаций нелегалов. Также ECR ратует за сотрудничество с третьими странами в области экстернализации управления миграцией.

"Наша цель - добиться того, чтобы большинство заявлений о предоставлении международной защиты рассматривалось непосредственно за пределами ЕС", - заявляют в ECR.

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В минувшем году премьер-министр Италии Джорджа Мелони, видный политик ECR, подписала соглашение с Албанией об управлении миграционными потоками. Согласно сделке, на албанской территории создадут центры по работе с нелегалами. Тирана будет принимать в год до 36 000 мигрантов.

Еще одна идея Мелони - создать военно-морскую миссию ЕС, чтобы воспрепятствовать нелегальным мигрантом проникать на территорию Евросоюза. "Мы будем настаивать на предоставлении убежища только настоящим беженцам", - заявляет парламентская группа, не объясняя, что такое "настоящий беженец".

Левые

Эта фракция призывает "порвать с Крепостной Европой", отвергает экстернализацию управления миграционными потоками, основанную на "финансировании кровожадных режимов", и требует "обязательной солидарности" между всеми странами-членами.

"Если ЕС хочет сократить число беженцев и мигрантов, то ему необходимо содействовать миру, стабильности и устойчивому развитию стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии вместо того, чтобы участвовать в военных интервенциях, разжигать гражданские войны и эксплуатировать природные ресурсы", - говорится в манифесте "Левых".

"Левые" заявляют, что Новый пакт должен быть "отменен", поскольку, по их мнению, он обрекает просителей убежища на депортацию. Не менее примечательно и предложение "Левых" "распустить" Frontex.

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Идентичность и демократия

Ультраправая группа ID, в которую входят такие партии, как "Альтернатива для Германии" (Германия), "Национальное объединение" (Франция) и "Лига" (Италия), пока не опубликовала общего манифеста перед июньскими выборами.

В декларации принципов ID, принятой в 2022 году, говорится о том, что "Европейский союз все больше размывает границы Европы и использует их для управления миграционными потоками, в то время как внешние границы должны защищать европейских граждан".