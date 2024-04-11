В среду Европарламент одобрил крупную реформу миграционной политики ЕС. Против стран-членов, которые её нарушают, могут быть возбуждены судебные дела

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Странам Евросоюза, не соблюдающим Пакт о миграции и убежище, могут быть предъявлены судебные иски. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон в интервью Euronews после одобрения Европарламентом миграционной реформы ЕС.

Все страны-члены должны выполнять миграционный пакт и соблюдать его требования. В противном случае Еврокомиссия, конечно, примет меры и при необходимости возбудит процедуры, предусмотренные за нарушение общих правил. Но я вполне убеждена, что наши государства теперь приступят к реализации пакта довольно быстро. Похоже, что они стремятся его выполнять. Я уверена, что они очень хотят заняться его реализацией, и я уверна, что они будут соблюдать его требования.

Юханссон сказала, что у неё не вызвало особенного беспокойства обещание премьер-министра Дональда Туска полякам не допускать переселения в их страну лиц, желающих получить в ЕС убежище. Еврокомиссар также отвергла предположения о том, что новые правила будут способствовать нарушениям прав человека:

В законодательстве твёрдо указано, что мы обеспечиваем соблюдение основных прав лиц, ищущих защиты, в том числе права подать заявление о предоставлении убежища. Мы даём конкретные гарантии безопасности для особенно уязвимых людей. Так что это очень строгое законодательство. Важно также помнить, что мы пользуемся сильной поддержкой со стороны Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Он решительно приветствовал наш Пакт.

В интервью Euronews комиссар также назвала «трудным» сотрудничество ЕС с Ливией, чья береговая охрана, финансируемая Евросоюзом, обвинялась в плохом обращении с нелегальными мигрантами, которые стремились переплыть Средиземное море:

Этим пограничникам пришлось заниматься поиском и спасением. Мы критикуем их за то, что произошло с людьми потом, в лагерях, куда их обычно свозят. Мы знаем, что условия там очень тяжелые, я бы даже сказала, неприемлемые. Поэтому мы призываем ливийцев изменить это, закрыть центры приёма и покончить с произвольным содержанием мигрантов в этих центрах.