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В Австрии растет число случаев антисемитизма

Вена, Австрия
Вена, Австрия Авторское право ATORF
Авторское право ATORF
By Euronews
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Еврейская община Австрии заявляет, что обеспокоена ростом числа случаев антисемитизма в последние месяцы.

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Председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка закрасил антисемитские граффити в столице страны Вене.

Еврейская община альпийской республики заявляет, что в последние месяцы она фиксирует растущее число случаев антисемитизма.

Австрия не единственная страна, столкнувшаяся с этой проблемой. После нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года в мире поднялась масштабная волна антисемитизма.

В эти дни в Вене в Австрийской академии наук проходит третья Европейская конференция по вопросам борьбы с антисемитизмом.

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