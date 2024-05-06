Си Цзиньпиня встретили в Париже протестами

Протесты с требованиями свободы Тибету прошли во Франции в связи с визитом китайского лидера Си Цзиньпина

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"Свободный Тибет! Время диктатора Си Цзиньпина истекло", - такой баннер вывесили протестующие во Франции на эстакаде автострады, по которой должен был проехать проезжал кортеж председателя КНР Си Цзиньпина. Протесты прошли также в Париже примерно в то же время, когда в воскресенье самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропопрту.

В воскресенье Си Цзиньпин начал турне по трем европейским странам. Континент разделился во мнениях о том, как бороться с растущей мощью Пекина.

После Франции китайский президент направляется в Сербию и Венгрию, которые считаются дружественными Китаю и близкими президенту России Владимиру Путину.