Пляжный сезон в Румынии открыли досрочно

By Euronews

Более 50-ти тысяч отдыхающих встретили Первомай в приморских отелях Румынии. Обычно пляжный сезон начинается с конца весны.

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Десятки тысяч румын и иностранных туристов отпраздновали Первомай на черноморских курортах Вама Веке и Костинешти в регионе Констанца.

Некоторые не побоялись искупаться в море, несмотря на довольно прохладную погоду. Воздух здесь прогрелся всего до 15-16 градусов по Цельсию.

Пляжный сезон в Румынии обычно начинается с конца весны и продолжается до начала осени. Пик туристического сезона приходится на август.

По оценкам владельцев гостиниц, минувшие выходные в приморских отелях провели более 50-ти тысяч отдыхающих.