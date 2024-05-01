Предвыборная первомайская демонстрация в Париже

By Euronews

Репортаж телеканала Euronews с демонстрации, на которой левые кандидаты говорили о предстоящих выборах в Европарламент.

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Лозунги с требованием повысить зарплаты, прекратить войну в Газе , а также критику предстоящих Олимпийских игр 2024 года можно было услышать на улицах Парижа во время традиционного первомайского марша за права трудящихся.

Но поскольку до европейских выборов в июне остается менее 6 недель, мероприятие приобрело политический оттенок. Присутствие большинства левых кандидатов на выборах в ЕС было обязательным в столице Франции.

На демонстрации побывала съемочная группа телеканала Euronews.

"Что касается европейских выборов, то это всегда вопрос покупательской способности, а также о принятии мер в отношении счетов за электроэнергию. Первая мера, которую я хочу принять, — это вывести Францию из европейского рынка электроэнергии, чтобы значительно сократить счета за электроэнергию для предприятий, фермеров, ремесленников и, конечно, всех французов. Потому что сегодня мы платим за энергию гораздо больше, чем цена, которую мы платим за ее производство", — говорит Леон Дефонтен из Коммунистической партии.

Другие кандидаты подчеркнули важность протеста против подъема ультраправых сил во Франции, которые в настоящее время лидирует в опросах о выборах в ЕС.

"1 мая также дает возможность вспомнить, что мы всегда будем бороться и всегда должны бороться против этих антидемократических, антиреспубликанских партий, которые, к сожалению, распространяются в нашем обществе", — говорит Мари Туссан из партии "зелёных".

По данным последних опросов общественного мнения, социальные проблемы, заработная плата и борьба с инфляцией являются приоритетами для избирателей.