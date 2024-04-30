Великобритания начала проверки свежих продуктов питания, ввозимых из ЕС

By Euronews

Британцам следует ждать очередного повышения цен. Так считают экспортеры из стран Евросоюза. С 30 апреля Великобритания начала проводить проверки ввозимых в страну продуктов питания и растений.

РЕКЛАМА

Великобритания начала проводить инспекцию грузов из стран ЕС с целью предотвратить попадание болезней и вредителей на территорию королевства. Проверки касаются продуктов животного и растительного происхождения - мяса, рыбы, сыров, а также цветов. Введены и новые сборы.

"Британцев ожидает рост цен", - говорят нидерландские экспортеры.

Леон Вершур, экспортер цветов:"Потребители в Англии уже сталкивались с 5% ростом цен в прошлом из-за брексита. Теперь цены вырастут еще на 5%, потому что все проверки проводятся в Нидерландах, и теперь, в течение 24 часов, точно такая же проверка будет проводиться еще и в Англии".

Для столь чувствительного товара как цветы - время доставки играет ключевую роль.

Леон Вершур, экспортер цветов: "Если вы оставите цветы в грузовике слишком долго, они могут завянуть".

Оформление таможенных документов займет определенной время отмечают в британском порту Феликстоу.

Джон Бич, компания RBF Cargo Care:"Уже с первого дня, в том числе из-за дополнительных расходов, несомненно, возникнут задержки".

Владельцы небольших магазинов обеспокоены новыми требованиями к экспортерам. Потребителям, утверждают они, стоит ждать не только повышения цен, но и уменьшения количества свежей продукции.