Миграционный кризис: Ирландия недовольна британским "планом Руанды"

Дублин намерен принять меры, чтобы ограничить возросший поток мигрантов со стороны Британии. В правительстве республики считают, что из-за планов Лондона выдворять просителей убежища в Руанду, беженцы "боятся" оставаться в Великобритании и спешат пересечь сухопутную границу в районе Ольстера.

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Запланированные на понедельник переговоры по миграционным спорам ирландской делегации с главой британского МВД были в последний момент отложены. Накануне Дублин заявил, что поток беженцев в Ирландию увеличился после принятия Лондоном закона об отправке просителей убежища в Руанду на время рассмотрения их заявлений.

Ирландиядобивается заключения прочного соглашения или даже чрезвычайного закона для возвращения этих мигрантов в Великобританию.

Саймон Харрис, премьер-министр Ирландии:

"Каждая страна имеет право на свою собственную миграционную политику. Но я, конечно, не намерен позволять чьей-либо миграционной политике влиять на целостность нашей собственной. И эта страна никоим образом не будет предоставлять лазейку для чьи-либо миграционные проблемы. Это совершенно ясно".

Министерство юстиции Ирландии сообщило, что более 80 % просителей убежища , прибывших в страну в последнее время, пересекли сухопутную границу с Северной Ирландией. Протестующие и полиция обвиняют друг друга в чрезмерном применении силы. По меньшей мере шесть человек были арестованы.