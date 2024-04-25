By Euronews

Премьер-министр Испании может уйти в отставку из-за коррупционного скандала. Он отменил все публичные мероприятия на ближайшие дни, чтобы "взять паузу и подумать".

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Педро Санчес может уйти в отставку. Премьер-министр Испании отменил все публичные мероприятия на ближайшие дни, чтобы подумать, стоит ли ему оставаться на посту главы правительства. Он пообещал принять окончательное решение до следующего понедельника, 29 апреля.

Ранее его жену Бегонию Гомес обвинили в коррупции и использовании своего положения для лоббирования частных интересов. Иск подала связанная с ультраправыми политиками антикоррупционная группа Manos Limpias ("Чистые руки").

Среди обвинений, среди прочего, упоминается некое "спонсорское соглашение" между туроператором Globalia и фондом IE Africa Center, которым супруга премьера руководила в 2020 году. Тогда Globalia добилась субсидии в 475 млн евро на спасение своей авиакомпании Air Europa в рамках правительственной программы по спасению бизнеса во время пандемии.

Суд начал предварительное расследование.

Педро Санчес — социалист, занимающий пост премьера с 2018 года — назвал обвинения "настолько же скандальными, насколько несуществующими". По его словам, сложившаяся ситуация — это происки оппозиции, которая пытается захватить власть. "Я не наивен. Я понимаю, что они осуждают Бегонию не потому, что она совершила что-то противозаконное — они знают, что это не так — а потому, что она моя жена", — утверждает он.

Сторонники Санчеса встали на его сторону, правая оппозиция раскритиковала заявление премьера, подчеркнув, что глава правительства таким образом пытается "давить на жалость".

"Мы считаем, что вместо того, чтобы исчезнуть на пять дней, премьер должен срочно появиться и дать аргументированное объяснение скандалам вокруг его партии, его правительства и его супруги", — заявила генеральный секретарь Народной партии Кука Гамарра.

Неизвестно, объявит ли Педро Санчес о своей отставке с поста председателя правительства или останется во главе исполнительной власти. Один из вариантов — голосование по вотуму доверия в парламенте, чтобы получить поддержку пленума и остаться на посту главы правительства. Другой вариант: он объявляет о своей отставке и предлагает другого кандидата от социалистов, хотя это требует консультаций с королем Испании, а новый кандидат должен будет пройти процедуру инвеституры в Конгрессе депутатов. Педро Санчес также может объявить, что останется в правительстве до 29 мая, когда, согласно закону, он сможет назначить новые всеобщие выборы, которые, предположительно, пройдут в июле. Каким бы ни было решение председателя правительства, Педро Санчес в очередной раз заставил взорваться испанскую политическую шахматную доску, и его решение, несомненно, ознаменует следующий избирательный цикл.