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Европа всё ещё мёрзнет – фермеры беспокоятся за урожай

Заморозки в Европе грозят фермерам огромными убытками.
Заморозки в Европе грозят фермерам огромными убытками. Авторское право AP Photo/John L. Russell
Авторское право AP Photo/John L. Russell
By Alexander KazakevichEuronews
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С середины апреля во многих странах Европы температура упала с почти рекордных максимумов до несезонных минимумов. Поздние заморозки грозят фермерам убытками.

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С середины апреля бо́льшую часть Европы накрыла волна арктического холода после нескольких недель преждевременной жары. Особую опасность заморозки представляют для виноградарства, страдают и другие фруктовые хозяйства. 

И хотя, к концу месяца намечается потепление, фермеры во многих странах Балканского региона боятся, что не соберут урожая. 

"Было очень тепло, в один день температура даже доходила до тридцати, а потом вдруг упала до минуса, – говорит хорватский производитель фруктов Франьо Црнкович. – Почти все культуры загублены, если останутся яблоки, то будет уже хорошо".  

В Нидерландах сугробов не было, стоит ясная погода, но посадкам угрожают низкие температуры. Фермеры опрыскивают плодовые деревья водой, чтобы ледяная корочка не дала будущим плодам замёрзнуть.  

"Лёд уже образовался на ветках и цветах. Это своего рода защитный слой, обеспечивающий определённую изоляцию, позволяющий дереву сохранить тепло. Так, температура плодов поддерживается на уровне чуть выше нуля", – говорит голландский садовод.  

Неудобства из-за похолодания испытывают не только фермеры. В высокогорных районах Австрии снегом замело дороги, при этом многие автомобилисты уже перешли на летние шины.  

По прогнозам, экстремальные погодные условия сохранятся до следующей недели.

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