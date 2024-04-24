Олаф Шольц призвал Европу увеличить помощь Киеву

Риши Сунак и Олаф Шольц заявили, что их "общей целью остается то, чтобы Украина выстояла в борьбе с российской агрессией".
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что Европа должна увеличить помощь Украине, но при этом вновь подтвердил свое решение не передавать Киеву крылатые ракеты Taurus.
Шольц выступил с этим заявлением по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине. Две эти страны являются крупнейшими в Европе поставщиками военной помощи Украине и в совместной декларации оба лидера подчеркнули, что их "общей целью остается то, чтобы Украина выстояла в борьбе с российской агрессией".
"Наша поддержка рассчитана на длительное время и основывается на неотложных и долгосрочных потребностях Украины в сфере безопасности и общей устойчивости. Мы призываем к дискуссии между союзниками и партнерами с целью договориться об уровне военной помощи Украине относительно их экономической мощи", – отмечается в документе.
В заявлении также подчеркивается, что в ближайшее время приоритетом в их военной помощи будут оставаться средства ПВО, беспилотные системы, артиллерия и боеприпасы, средства создания оборонных укреплений и обучение украинских военных.
Помощь Украине получила новый импульс на этой неделе, когда Конгресс США утвердил пакет военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, об одобрении которого конгрессмены не могли договориться несколько месяцев. В среду документ подписал президент Джо Байден.
Шольц назвал это "обнадеживающим и необходимым сигналом".
Шольц, чья страна недавно обязалась поставить Украине третью батарею ракет Patriot, снова призвал другие европейские страны поделиться своими системами ЗРК.
Тем не менее, о передаче Украине крылатых ракет Taurus речи пока не идет. Отвечая на вопрос журналиста, Шольц заявил так:
"С начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы выделили помощи на более чем 28 миллиардов евро. Мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны. Но что касается того вида вооружения о котором вы сказали - мое решение не изменится".
Ранее Шольц объяснял свое решение тем, что ракеты Taurus можно использовать только с участием немецких солдат, а это - та черта, которую он не хочет переступать.
Сунак, который во вторник пообещал новый крупный пакет военной помощи Украине, особенно отметил усилия Германии в области противовоздушной обороны.
"У каждой страны есть разные вещи, которые она может предложить", - добавил он.
Украинские войска в последнее время столкнулись с острой нехваткой снарядов и систем ПВО, что, как отмечает ряд экспертов, стало одной из главных причин того, что российские войска смогли продвинуться вперед в некоторых частях восточной Украины.
Президент Владимир Зеленский призвал к увеличению международной помощи, предупредив, что без нее его страна проиграет войну.