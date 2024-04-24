Олаф Шольц призвал Европу увеличить помощь Киеву

By euronews

Риши Сунак и Олаф Шольц заявили, что их "общей целью остается то, чтобы Украина выстояла в борьбе с российской агрессией".

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что Европа должна увеличить помощь Украине, но при этом вновь подтвердил свое решение не передавать Киеву крылатые ракеты Taurus.

Шольц выступил с этим заявлением по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Берлине. Две эти страны являются крупнейшими в Европе поставщиками военной помощи Украине и в совместной декларации оба лидера подчеркнули, что их "общей целью остается то, чтобы Украина выстояла в борьбе с российской агрессией".

"Наша поддержка рассчитана на длительное время и основывается на неотложных и долгосрочных потребностях Украины в сфере безопасности и общей устойчивости. Мы призываем к дискуссии между союзниками и партнерами с целью договориться об уровне военной помощи Украине относительно их экономической мощи", – отмечается в документе.

В заявлении также подчеркивается, что в ближайшее время приоритетом в их военной помощи будут оставаться средства ПВО, беспилотные системы, артиллерия и боеприпасы, средства создания оборонных укреплений и обучение украинских военных.

Помощь Украине получила новый импульс на этой неделе, когда Конгресс США утвердил пакет военной помощи в размере 61 миллиарда долларов, об одобрении которого конгрессмены не могли договориться несколько месяцев. В среду документ подписал президент Джо Байден.

Шольц назвал это "обнадеживающим и необходимым сигналом".

"Но я также хочу ясно сказать, что решение Соединенных Штатов не освобождает нас здесь, в Европе, от задачи дальнейшего расширения нашей поддержки Украины, чтобы страна могла защитить себя от агрессора". Олаф Шольц канцлер Германии

Шольц, чья страна недавно обязалась поставить Украине третью батарею ракет Patriot, снова призвал другие европейские страны поделиться своими системами ЗРК.

Тем не менее, о передаче Украине крылатых ракет Taurus речи пока не идет. Отвечая на вопрос журналиста, Шольц заявил так:

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы выделили помощи на более чем 28 миллиардов евро. Мы поставляли танки, системы противовоздушной обороны. Но что касается того вида вооружения о котором вы сказали - мое решение не изменится".

Ранее Шольц объяснял свое решение тем, что ракеты Taurus можно использовать только с участием немецких солдат, а это - та черта, которую он не хочет переступать.

Сунак, который во вторник пообещал новый крупный пакет военной помощи Украине, особенно отметил усилия Германии в области противовоздушной обороны.

"У каждой страны есть разные вещи, которые она может предложить", - добавил он.

Украинские войска в последнее время столкнулись с острой нехваткой снарядов и систем ПВО, что, как отмечает ряд экспертов, стало одной из главных причин того, что российские войска смогли продвинуться вперед в некоторых частях восточной Украины.

Президент Владимир Зеленский призвал к увеличению международной помощи, предупредив, что без нее его страна проиграет войну.