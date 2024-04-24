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Депутат от АДГ, помощник которого обвинен в связях с КНР, не снимет свою кандидатуру на выборах

Депутат от АДГ, помощник которого обвинен в связях с КНР, не снимет свою кандидатуру на выборах
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Депутат от немецкой "Альтернативы для Германии" Максимилиан Кра останется во главе партийного списка на европейских выборах, но уволит своего советника

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Цзянь Гуо, помощник немецкого евродепутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра, ранее был арестован по подозрению в сборе сведений для Министерства госбезопасности Китая. Еще раньше были задержаны трое граждан Германии, которые, по данным прокуратуры, занимались передачей Пекину информации о технологиях, которые могут быть использованы в военных целях. 

Уволив Гуо, Кра считает, что ему скандал не помешает баллотироваться в Европарламент во главе партийного списка.

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