Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обвиняет власти КНР в серьезных нарушениях прав уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских общин.

В опубликованном управлением докладе говорится, что "утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве".

Подобные действия, подчеркивается в докладе ООН, могут представлять собой международные преступления, в частности преступления против человечности.

Постоянное представительство КНР при ООН в Женеве заявляет, что управление верховного комиссара "очернило и оклеветало Китай". Согласно заявлению, власти в регионе Синьцзян действуют по принципу равенства всех перед законом, и обвинения в том, что их политика "основана на дискриминации" - необоснованны.

Покинувшая 31 августа пост верховного комиссара ООН по правам человек Мишель Бачелет в мае посетила КНР и выразила руководству страны обеспокоенность по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.