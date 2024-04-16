Маркус Пипер не приступит к работе в Еврокомиссии - его прием на работу вызвал нарекания со стороны евродепутатов

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Маркус Пипер отказался от должности уполномоченного по малому бизнесу Европейской комиссии после того, как его назначение вызвало нарекания со стороны Европарламента, поставившего под сомнение его прозрачность.

Пипер, в настоящее время являющийся депутатом Европарламента, был назначен на эту прибыльную должность в январе и должен был приступить к работе 16 апреля.

Однако назначение в якобы беспристрастный орган исполнительной власти вызвало обвинения в кумовстве, поскольку Пипер принадлежит к той же немецкой политической партии, что и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, - Христианско-демократическому союзу.

"Председатель сожалеет о решении Маркуса Пипера не вступать в должность спецпредставителя по МСП (малым и средним предприятиям) 16 апреля, как планировалось, и уважает его", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник пресс-секретарем ЕК Эриком Мамером.

Пипер, который является депутатом ЕП с 2004 года, считается "проверенным экспертом" в области малого и среднего бизнеса, сказал Мамер, добавив, что процедура отбора будет возобновлена после выборов в ЕС, которые состоятся в июне.

Согласно существующим правилам, назначения на руководящие должности в Еврокомиссии должны осуществляться по согласованию с портфельными комиссарами, хотя в данном случае у комиссара ЕС по вопросам малого и среднего бизнеса Бретона явно были сомнения.

Представитель Комиссии заявил Euronews, что, независимо от опубликованного руководства, "сложившейся практикой" является представление ведущих кандидатов на руководящие должности только после консультаций с соответствующим комиссаром "с целью достижения согласия".

По некоторым данным, Пипер не показал хороших результатов на ранних этапах внутренней оценки.

В заявлении, направленном Euronews, Пипер заявил, что не сможет выполнять свои задачи, поскольку Бретон "заранее бойкотировал мое назначение в Комиссию", что, по мнению Пипера, является "дурным тоном и мотивировано исключительно политикой партии".

"Я успешно справился с очень сложной процедурой отбора, - сказал Пипер. - После европейских выборов все будет выглядеть по-другому, поскольку мы получим новое большинство".

Источники, близкие к Бретону, заявили, что обвинения в бойкоте или партийной политике с его стороны "в лучшем случае смехотворны".

Сам Бретон подчеркнул важность "прозрачности и коллегиальности" при назначениях в Комиссию в своем посте в социальной сети X.

На прошлой неделе в ходе голосования, которое в основном проходило по партийному принципу, евродепутаты попросили фон дер Ляйен отменить назначение и начать процесс заново.

Этот выбор также вызвал критику со стороны некоторых ее старших помощников и активистов из таких организаций, как Transparency International.

"Маркус Пипер сделал правильный выбор, - заявил в интервью Euronews директор Transparency International в ЕС Ник Айосса. - Это назначение попахивает политическим кумовством".

Мамер ранее заявлял, что правила Еврокомиссии были полностью соблюдены во время процедуры найма и что исполнительная власть ЕС сохраняет независимость в вопросах назначений.