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Правящая партия Грузии повторно представляет законопроект об иностранном влиянии

Архив: митинг против законопроекта, направленного на ограничение влияния "иностранных агентов", возле здания парламента Грузии в Тбилиси, март 2023 г.
Архив: митинг против законопроекта, направленного на ограничение влияния "иностранных агентов", возле здания парламента Грузии в Тбилиси, март 2023 г. Авторское право Shakh Aivazov/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews и EBU
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Правящая партия Грузии повторно представляет спорный законопроект об иностранном влиянии. Ожидается, что законопроект будет принят во всех трех чтениях к концу текущей парламентской сессии. Оппоненты считают, что он приведёт к подавлению инакомыслия и ограничению свободы СМИ "в российском стиле".

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“Грузинская мечта” объявила в среду, что планирует повторно внести в парламент спорный законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он вызвал критику за сходство с российским законом, который использовался для подавления оппозиции и который вызвал массовые протесты против правительства в прошлом году. Ожидается, что законопроект будет принят во всех трех чтениях к концу текущей парламентской сессии.

В законопроекте, инициированном нами сегодня, вместо термина "агент иностранного влияния" будет использоваться термин "организация, преследующая интересы иностранной державы". Все остальные разделы законопроекта остаются без изменений
руководство партии "Грузинская мечта"

В марте 2023 года вспыхнули протесты, которые привели к столкновениям между демонстрантами и полицией. Для разгона толпы правоохранительные органы применили тогда водометы и слезоточивый газ. В результате парламент отменил рассмотрение спорного текста.

Заявление правящей партии Грузии о повторном его внесении было сделано в ходе заседания политического совета 2 апреля 2024 года.

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