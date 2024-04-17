Киев ждёт от Брюсселя помощи в укреплении противовоздушной обороны. Лидеры Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против Корпуса стражей исламской революции.

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Открывшуюся в Брюсселе встречу в верхаха Евросоюза первоначально предполагалось посвятить экономическим проблемам. Но в её повестку дня ворвались два международных конфликта. Украина настоятельно просит помочь ей в защите от российских воздушных ударов, особенно после того, как некоторые страны ЕС помогли Израилю успешно отразить налеты иранских ракет и беспилотников.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал не смешивать эти события:

Давайте не будем пытаться смешивать Израиль и Ближний Восток с Украиной. Ей нужна вся ПВО и все снаряды, которые мы можем для неё достать. Я прекрасно понимаю, что сказал Зеленский, но не буду это комментировать. Я хочу найти практическое решение, которое бы его устроило.

Германия пытается привлечь страны ЕС к усилиям по укреплению украинской ПВО. Канцлер Олаф Шольц попросил своих партнёров активнее производить и поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

Однако президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что ЕС не справляется с помощью Украине:

Меня беспокоит, что мы теряем фокус на Украине. На прошлой неделе я встретился с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе, и он сказал мне, что его страна остро нуждается в системах противовоздушной обороны, артиллерийских снарядах, а также ракетах. Каждые день и ночь украинские города подвергаются бомбардировкам, которые разрушают инфраструктуру и приводят к человеческим жертвам. Знаете, очень жаль, что мы принимаем решения, но не реализуем их.

На саммите также обсуждались последствия нападения Ирана на Израиль. Лидеры Евросоюза изучают возможность распространения уже существующих санкций на производителей иранских беспилотников. Но ЕС может сделать ещё более жёсткий шаг, объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

За это выступает премьер-министр Бельгии Александр де Кроо:

Когда мы рассматриваем вопрос о санкциях, мы подумываем о мерах против Стражей исламской революции. Со своей стороны могу сказать, что Бельгия это бы поддержала бы. Я думаю, что это было бы очень важным сигналом.

Главы государств и правительств ЕС согласились осудить иранские удары по Израилю, подтвердить приверженность блока обеспечению безопасности Израиля и призвать обе стороны к деэскалации напряженности и проявлению максимальной сдержанности.