Российские удары по Днепру: среди погибших - 2 детей

By Euronews

Не менее 8 погибших в результате российских авиаударов по Днепру. Украина заявила, что сбила российский бомбардировщик. За последние недели Россия добилась некоторого прогресса на линии фронта.

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По меньшей мере 8 человек стали жертвами атаки российских ракет и беспилотников на Украину в пятницу. Сообщается, что среди погибших в результате авиаудара по центре Днепра двое детей (14-летняя девочка и 8-летний мальчик), десятки людей получили ранения. Пострадали жилые дома, а также гражданская инфраструктура.

Украинская разведка утверждает, что сбила один из российских стратегических бомбардировщиков, участвовавших в атаке. Это видео призвано показать украинских солдат, координирующих зенитную операцию.

Москва заявила, что самолет разбился в малонаселенном районе из-за неисправности после боевого вылета. Ни одно из утверждений не могло быть проверено из независимых источников.

Военно-воздушные силы РФ значительно мощнее, чем украинские, но сложные ракетные системы, предоставленные Киеву западными партнерами, представляют собой серьезную угрозу для российской авиации. Идёт жестокая война на истощение, российская армия медленно продвигается вперед по линии фронта, которая растянулась на примерно 1000 километров. Украинские официальные лица заявляют, что крупное российское наступление ожидается летом.

По мере усиления воздушной и наземной войны перспективы мира становятся еще более отдаленными. Министр иностранных дел России заявил, что даже если переговоры начнутся, прекращения огня не будет.

"Мы полностью убеждены, что нам необходимо продолжить специальную военную операцию. Мы не на словах показываем готовность к переговорам. Мы этого хотим. Но разговоры с Зеленским бессмысленны", - заявил Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил модернизированные укрепления вдоль линии фронта в Донецке. Украина надеется, что долгожданный пакет военной помощи будет наконец одобрен в Вашингтоне в ближайшее время. Без этого Россия может добиться дальнейших успехов.