By Euronews

Известно уже об 11 погибших при обстреле Чернигова. Под завалами до сих пор есть люди, поисково-спасательная операция продолжается.

РЕКЛАМА

В среду утром российские войска нанесли три ракетных удара по густонаселённому району Чернигова: есть жертвы и раненые. Сообщается о прямом попадании ракеты в 8-этажное здание.

Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба сообщил, что погибли 11 человек, более 50 пострадали.

"Три ракетных удара по центру города. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, десятки авто. Сейчас известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди", – говорится в его сообщении.

По информации главы МВД Украины Игоря Клименко, среди жертв – 25-летняя лейтенант полиции.

Под завалами до сих пор остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Зеленский: у Украины не было достаточных средств ПВО для своей защиты

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о десяти жертвах:

"К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого бы не произошло, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору была достаточной", – написал он в своём телеграм-канале.

По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако, в районе города, по которому были нанесены удары, отключены все коммуникации.

"Мы в этом районе отключили все коммуникации: свет, газ. Для того, чтобы не было ещё больших разрушений", – цитирует чиновника "РБК-Украина".

Власти призывают жителей Чернигова сдавать кровь.