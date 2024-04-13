By Euronews

Урсула фон дер Ляйен руководила Еврокомиссией в самые сложные годы в жизни ЕС за последнее время. Но удалось ли ей пронести через череду чрезвычайных кризисов свое политическое кредо?

РЕКЛАМА

С момента переезда в Брюссель у фон дер Ляйен было мало спокойных дней. Всего через три месяца после вступления в должность первой женщины-председателя Европейской комиссии она столкнулась с глобальной пандемией, которая унесла жизни миллионов людей, завела экономику в кризис и заставила правительства богатых стран метаться в поисках основных медицинских средств.

Это сложное испытание превратило фон дер Ляйен в кризисного менеджера: она провела блок через вторжение России в Украину, болезненный энергетический кризис, неуклонный рост нелегальной миграции, воинственную политику Китая и негативные последствия, вызванные изменением климата.

Теперь, после почти пяти лет чрезвычайных ситуаций, фон дер Ляйен хочет получить второй шанс: она баллотируется в качестве основного кандидата, или Spitzenkandidat, от своей политической семьи, правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), и рассчитывает возглавить Комиссию на новый срок.

По мере активизации предвыборной кампании все больше внимания уделяется наследию фон дер Ляйен и амбициозной политике. Выполнила ли она свои обещания или нарушила их? Можно ли ей доверять? Это законные вопросы для кандидата, стремящегося управлять самым могущественным институтом блока. Но пристальное внимание неизбежно распространяется и на более загадочные вопросы, связанные с фон дер Ляйен: Остается ли она консерватором?

В своей речи на мартовском съезде ЕНП она упомянула Вторую мировую войну и затронула целый ряд тем, таких как семейные ценности, безопасность, пограничный контроль, экономический рост, конкурентоспособность и фермеры - все это, как правило, находит отклик у правых избирателей.

Однако примечательно, что в выступлении было лишь одно упоминание о христианской демократии. Слово "консервативный" нигде не встречалось.

Еще более примечательным было язвительное письмо, которое французская делегация ЕНП направила перед съездом в Бухаресте, выступив против кандидатуры фон дер Ляйен. Французская партия "Республиканцы" осудила немку за ее "технократический дрейф", "политику сокращения темпов роста" и неспособность контролировать "массовую миграцию".

"Будучи кандидатом г-на Макрона, а не правых, она постоянно заставляет европейское большинство дрейфовать влево", - говорится в письме.

Что касается партии "Социалисты и демократы", то ее председатель Иратке Гарсия Перес заявила, что ее группа открыта для переговоров, но настаивает на том, что не поддержит претендента, "который не принимает нашу политику".

Консенсус против идеологии

В то время как правые и левые ужесточают свои позиции в преддверии выборов, достижения фон дер Ляйен кажутся зажатыми посередине.

За последние пять лет Еврокомиссия разработала политику, ориентированную на правых, включая масштабную реформу по ускорению процедуры предоставления убежища, ужесточение наказаний для торговцев людьми, сделки с соседними странами по ограничению нелегальной миграции, планы по развитию оборонной промышленности и набор инструментов для решения проблемы демографических изменений.

С другой стороны, под руководством фон дер Ляйен были выдвинуты инициативы, горячо приветствовавшиеся левыми, такие как план на 100 миллиардов евро по поддержанию занятости во время пандемии, новые правила по улучшению условий труда работников цифровых платформ, стандарты по обеспечению адекватной минимальной заработной платы, новаторский закон по защите журналистов от вмешательства государства, первая в истории стратегия по ЛГБТИК и, что особенно важно, "Европейский зеленый курс" - обширный набор мер, направленных на то, чтобы сделать блок климатически нейтральным к 2050 году.

Но распределение ее предложений по идеологическим категориям не дает полного представления об истинном кредо фон дер Ляйен. Напротив, они служат напоминанием об особой природе Европейской комиссии - учреждения, которое, согласно Договорам, является независимым и призвано отстаивать общие интересы блока.

Постоянно ведя переговоры с парламентом и государствами-членами, председатель не имеет иного выбора, кроме как отдавать предпочтение консенсусу перед идеологией, говорит Фабиан Зулиг, исполнительный директор Европейского политического центра (EPC).

"Во многих случаях она в значительной степени была кризисным менеджером. Конечно, в случае с COVID и Украиной, в первую очередь, речь шла не столько об идеологии. Речь шла о реакции. Но, конечно, определенные предпочтения были высказаны. Но это было в значительной степени во взаимодействии с государствами-членами, - сказал Зулиг. - С европейской точки зрения, прагматизм - это название игры. Вы должны идти на прагматичные компромиссы, чтобы добиться достаточного количества соглашений".

Урсула фон дер Ляйен и Педро Санчес Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Некоторые флагманские действия фон дер Ляйен, такие как снятие рисков в отношениях с Китаем, сдерживание крупных технологических компаний, финансовая поддержка Украины, возрождение расширения и совместные закупки вакцин, еще больше размывают границы, поскольку могут удовлетворить и правых, и левых.

Вместо того, чтобы рассматривать эти деликатные вопросы через призму предвзятости, что чревато поляризацией и разногласиями, фон дер Ляйен рассматривает их как "европейские вызовы", требующие "европейских решений", - расплывчатая, но броская формулировка, которую она часто использует, чтобы защитить свои политические шаги.

"Что было гораздо более характерно для ее пребывания на посту, так это то, что она очень сильно продвигала идею европейских решений всех этих вопросов, - отмечает Зулиг. - И в некоторых случаях очень трудно сказать, если вникнуть в детали: левые это или правые? Я не думаю, что вы сможете легко отличить одно от другого".

РЕКЛАМА

Королева Урсула

Осторожный прагматизм фон дер Ляйен только усугубляет загадку, связанную с ее политическими убеждениями, несмотря на то, что за последние пять лет она получила широкое внимание СМИ.

Натали Точчи, директор Istituto Affari Internazionali (IAI), выделяет три идеологических постулата, которые можно приписать фон дер Ляйен: сильная приверженность европейской интеграции, сильная приверженность трансатлантическому альянсу и сильная приверженность Израилю, причем последнее объясняется ее немецким происхождением.

"Я не могу представить себе мир, в котором она отказалась бы от этих убеждений, - сказал Точчи в интервью Euronews. - А все остальное - на волоске".

Фон дер Ляйен, по словам Точчи, была готова переформулировать свою повестку дня и нарратив "из соображений удобства". Когда в 2019 году ей предстояло голосование по утверждению кандидатуры в парламенте, она сделала большую ставку на "Зеленую сделку", ссылаясь на климатическое движение, которое в то время выходило на первые полосы газет. Четыре года спустя она поспешила предложить исключения из "Зеленого курса" в попытке подавить протесты фермеров.

Миграция - еще одна сфера, в которой председатель колеблется между гуманистической точкой зрения, с сочувствием отзываясь о тяжелом положении просителей убежища, и жестким подходом, призывая к ужесточению контроля и заключая сделки с авторитарными режимами.

РЕКЛАМА

"В зависимости от политической тенденции дня она может быть либо относительно открытой и либеральной по отношению к миграции, либо несколько консервативной, - говорит Точчи. - Это темы, в которых, как мне кажется, у нее нет твердых убеждений".

Один из сотрудников ЕС, попросивший об анонимности, чтобы говорить откровенно, выразил аналогичное мнение, сказав, что фон дер Ляйен "переключается с одной идеологической позиции на другую оппортунистически, придерживаясь того, что ей удобно и соответствует ее интересам в данный момент".

"Последовательное проведение политики заметно отсутствует, а действия зачастую направлены скорее на использование возможностей для фотосессий, чем на решение существенных вопросов", - сказал чиновник, говоря о "политической двусмысленности".

Подобные жалобы - обычное дело в Брюсселе. Несмотря на то, что фон дер Ляйен широко превозносят за ее решительное руководство, амбициозное видение и энергичную риторику - навыки, которые пригодятся для преодоления кризисов, - ее неоднократно критиковали за то, что она продвигает законодательный цикл, практически не консультируясь со своими советниками, часть из которых она привезла прямо из Берлина.

Ее склонность к централизации, отстраненный характер и избегание спорных тем принесли ей в Брюсселе прозвище "королева Урсула", которое ее просчитанная кампания "не слишком правая и не слишком левая" неминуемо укрепит.

РЕКЛАМА

"Она была прогрессивной в вопросах климата, потому что ей нужны были голоса "зеленых", чтобы быть избранной, - говорит Точчи. - И в каком-то смысле это была цена, которую нужно было заплатить. Значит ли это, что она совсем не верила в это? Нет, не обязательно. Но значит ли это, что она твердо верит в это? Тоже не факт".

"У нее нет идеологической приверженности, - заключает Точчи. - Так что если ей сейчас нужны консерваторы, которые проголосовали бы за нее - что ж, тогда она будет консерватором".