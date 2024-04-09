УЕФА не стал отменять матчи ЛЧ после сообщений об угрозе терактов

By euronews

Безопасность на стадионах, где будут проводиться первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, будет усилена, однако сами матчи пройдут по плану. Ранее испанская газета Marca сообщила, что террористическая группировка "Исламское государство" угрожает организовать теракты.

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Безопасность на стадионах, где будут проводиться первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, будет усилена, однако сами матчи пройдут по плану. Об этом сообщили в Европейском футбольном союзе.

"УЕФА осведомлен о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов на этой неделе и поддерживает тесную связь с властями на соответствующих объектах. Планируется, что все матчи пройдут по графику и с соблюдением соответствующих мер безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее испанская газета Marca сообщила, что террористическая группировка "Исламское государство" угрожает организовать теракты на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов, которые должны пройти сегодня в Лондоне и Мадриде, завтра - в Мадриде и Париже.

Через принадлежащий ей медиа-центр "Аль-Азаим" группировка опубликовала изображение, на котором присутствует вооруженный автоматом человек, надпись "Убейти их всех" и названия четырех стадионов, на которых пройдут первые четвертьфиналы: "Эмирейтс" (Лондон), "Парк де Пренс" (Париж), "Сантьяго Бернабеу" и "Метрополитано" (оба - Мадрид).

При этом отмечается, что, хотя спортивные мероприятия и объекты ранее уже становились целями террористов ИГИЛ, ранее группировка не сообщала заранее о своих нападениях.