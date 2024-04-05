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В штаб-квартире НАТО разрезан юбилейный торт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разрезает юбилейный торт
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разрезает юбилейный торт Авторское право AP Photo
By Stefan Grobe
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"О положении Союза": Празднование 75-летия НАТО. Надежнее поддерживать Украину. Скандал «Рашагейт». Ешьте белую спаржу, пока она есть

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Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе у нас в городе праздновали день рождения НАТО. Альянс отметил своё 75-летие. Поздравляем! Главные торжества пройдут летом в Вашингтоне, но высокопоставленные деятели союзных стран сочли юбилей настолько важным, что приехали по этому случаю в Брюссель – и на небольшую вечеринку.

На ней был один особенный гость, который проделал весь путь от архивов правительства США до штаб-квартиры НАТО, привезя оригинал  Североатлантического договора. Этот исторический документ обеспечил 75-летнюю коллективную оборону Европы и Северной Америки.

Годовщина совпала с тем, что альянс обсуждал планы по предоставлению более предсказуемой и долгосрочной военной поддержки Украине.

Надежнее поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

Нам необходимо изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в сфере безопасности на долгосрочную перспективу. Нам нужно меньше полагаться на добровольные взносы и больше на ресурсы НАТО, меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства.

Участники встречи в штаб-квартире НАТО также обсудили агрессивное поведение России и гибридную войну, направленную не только против Украины, но и против мира и порядка в Европе в целом. 

"Владимир Путин, - сказала немецкий министр, - стремится подорвать и разрушить демократию в Европе изнутри".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок:

Мы здесь не должны быть наивными. То, что мы видели в последние годы, было не случайным явлением, а целенаправленной дестабилизацией в различных европейских странах с помощью дезинформации и кибератак.

Скандал «Рашагейт»

Причина, по которой она ополчилась против Путина, - это скандал, известный с самого начала как «Рашагейт» (Russiagate). Политиков из нескольких стран ЕС обвиняют в том, что Москва подкупила их, и они как попугаи повторяли сказанное Кремлём. Цель состоит в том, чтобы повлиять на общественное мнение ЕС в преддверии европейских выборов в июне.

Правый депутат из Германии якобы взял за это 25 тыс евро. Если это не хрестоматийная коррупция, то я не знаю, что это такое.

Ко мне присоединяется человек, который кое-что знает о коррупции. Это Николас Айосса, директор Transparency International EU.

Гробе: Если вы посмотрите на последний срок полномочий Европейского парламента, особенно на скандал "Катаргейт", стала ли коррупция в ЕС более серьёзной проблемой, чем была раньше?

Айосса: Я не думаю, что коррупция стала больше. Но мне кажется, она стала более дерзкой. Только подумайте: члены Европарламента, бывшие депутаты и сотрудники ЕС разгуливают с чемоданами наличных денег так, как будто они могут действовать, не опасаясь последствий. Вот это настоящая проблема. Я вижу причину в том, что институты власти не провели необходимых реформ своих  этических норм. Институты, в частности Совет, не обновили антикоррупционных правил. А Комиссии необходимо более строго использовать превентивные и карательные инструменты, которые она имеет в своем распоряжении для борьбы с коррупцией. И пока это не произойдет, я думаю, будет только хуже.

Гробе: Кстати, до сих пор в Европарламенте не существует независимого мониторинга и надзора за поведением депутатов. Почему этот институт не относится к реформе более серьёзно?

Айосса: Потому что, боюсь, на протяжении десятилетий существовала атмосфера безнаказанности, которая помешала проведению реформ после скандала. Не появилось, как вы говорите, независимого надзора за этикой поведения. А когда правила нарушаются, никаких санкций не вводится, или они недостаточно сильны, чтобы служить сдерживающим фактором. И эта атмосфера, к сожалению, сохранится до тех пор, пока не будут проведены подобные реформы.

Гробе: Очевидно, что существуют огромные различия в отношении к коррупции в разных странах-членах ЕС. Как она развивалась за последние пять лет, стало ли это реальной угрозой демократии?

Айосса: Да, коррупция и подрыв верховенства закона всегда представляют собой угрозу демократии. К сожалению, за последние десять лет мы наблюдаем устойчивый упадок в некоторых государствах в том, что касается верховенства права и способности бороться с коррупцией. Я думаю, что несмотря на некоторые недавние улучшения, одной из главных проблемой является нехватка у Еврокомиссии набора инструментов. Кроме того, она подходит с опаской и чрезмерной осторожностью к использованию имеющихся инструментов для улучшения ситуации в странах-членах.

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Гробе: И последний вопрос: насколько вы уверены в том, что политический класс Европы усвоил урок?

Айосса: К сожалению, я не смогу дать этому положительную оценку. Я не уверен, что сделаны должные выводы особенно за последний год. Я не думаю, что Европарламент осознал всю серьёзность скандала. Реакция на него оказалась в итоге довольно слабой и жалкой. В преддверии голосования были приняты столь же слабые и скудные поправки к правилам. Они не решили структурных проблем, связанных с независимым надзором или санкциями. В Европарламенте ещё заседают депутаты, которые при этом ходят на очень прибыльную подработку в бизнесе. Он сотрудничают с компаниями, которые лоббируют те же институты, и они считают это совершенно нормальным. Боюсь, они наносят себе и репутации Парламента большой вред. Перед июньскими выборами, возможно, ещё есть время изменить ситуацию. И я надеюсь, что в Европарламенте используют следующие восемь недель для этого.

Ешьте белую спаржу, пока она есть

Прежде чем мы закончим, немного на тему о "непредвиденных последствиях". Это касается любителей белой спаржи, таких как я.

Последствия изменения климата таковы, что время сбора урожая этого благородного овоща приходит всё раньше и раньше. Потенциально хорошая новость, поскольку это означает, что вы сможете больше наслаждаться этим деликатесом.

В Европе белую спаржу выращивают в основном в Германии, Испании и Италии и обычно срезают с помощью сезонных рабочих. Но в то же время фермерам, выращивающим её, становится все труднее удерживать таких рабочих на более длительный период.

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Но есть и плохая новость о постоянном сокращению площади грядок и других сельскохозяйственных угодий. Только в Германии закрываются от 30 до 40 ферм по выращиванию спаржи в год. Так что наслаждайтесь белой спаржей, пока она ещё есть, и не возмущайтесь её высокой ценой на фермерском рынке…"

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