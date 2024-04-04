75-летие НАТО: новый этап в истории, новые вызовы и угрозы

By Euronews

С момента подписания Североатлантического договора НАТО прошла период спада активности по окончании холодной войны, а в 2014-м, с аннексией Крыма - получила "новый импульс". Какие вызовы стоят перед крупнейшим военным альянсом сегодня?

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НАТО отмечает 75-летний юбилей. Торжественная церемония празднования состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Под аккомпанемент военного оркестра министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разрезали торт. По случаю, из Вашингтона даже привезли оригинал Североатлантического договора. С ним ознакомились присутствующие - главы МИД стран-членов блока.

Также они обсудили идею создания фонда в размере 100 миллиардов евродля оказания помощи Украине в течение пяти лет.

Созданная 4 апреля 1949 года в контексте холодной войны, НАТО сегодня - крупнейшая военная организация, в которую входят 32 страны. Она отвечает за безопасность более миллиарда человек.

Тьяго Андре Лопес, координатор программы бакалавриата по международным отношениям в Университете Порту:

"В истории НАТО есть три этапа. Первый - с момента её создания и до окончания холодной войны. Это время большой активности. У неё была миссия. Фактически, у неё были враги - страны Варшавского договора и СССР. После окончания холодной войны она потеряла свой импульс и, с прагматической точки зрения, смысл своего существования. Но, конечно, после событий в Крыму в 2014 году в НАТО поняли, что пришло время заняться вопросами безопасности в Европе".

Владимир Путин оправдывал вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года угрозой, исходящей именно от НАТО.

Мари Мендерас, профессор Sciences Po:

"Всё это - часть его ошибочного исторического нарратива. Не существует абсолютно никакой угрозы ни со стороны европейских стран, ни со стороны Соединённых Штатов или Канады. Совершенно очевидно, что выбор Путина продиктован желанием вести войну против Украины".

Российское вторжение в Украину также активизировало процесс расширения альянса за счёт Финляндии и Швеции, которые отказались от своей традиционной политики нейтралитета.

Но не всё так слаженно работает внутри, казалось бы, столь прочного блока стран. Бурные споры и опасения вызвало заявление вероятного кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, в случае нападения его страна не станет защищать союзников, если они не платят взносы.

Открытым остаётся вопрос, сможет ли ЕС компенсировать потенциальное сокращение финансирования со стороны США. Это во многом зависит от результатов грядущих выборов в Европарламент.

Тьяго Андре Лопес:

"Ультраправые партии, как правило, сосредоточены на национальных проблемах. Они менее склонны к проявлению солидарности на международном уровне. Другая трудность заключается в том, что европейцы в целом переживают очень специфические проблемы, связанные с инфляцией, жильём, ростом стоимости жизни. И это также может помешать процессу увеличения расходов на оборону".