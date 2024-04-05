Согласно опросу Ipsos для Euronews, самый популярный в Евросоюзе лидер это президент Франции, хотя к нему отрицательно относятся 62% его соотечественников. Больше других в ЕС недолюбливают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

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Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - два самых популярных европейских лидера. Это показал эксклюзивный опрос компании Ipsos, подготовленный для Euronews в преддверии выборов. С другой стороны, европейцы больше других "недолюбливают" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, о котором 79% опрошенных имеют негативное мнение. Но есть исключения. 37% болгар положительно относятся к Путину.

Комментирует Франческо Николи из брюссельского Института Bruegel:

Многие страны Центральной/Восточной Европы на протяжении долго времени были объектами интенсивных попыток российского государства подвергнуть их своей пропаганде. И Болгария тому яркий пример. Но я бы сказал, что болгарское государство и болгарское правительство смогли дать этому отпор, превзойдя все ожидания.

Среди лидеров ЕС у Макрона самый большой фан-клуб, по определению Ipsos. 41% европейцев имеет о нём положительное мнение. Эта цифра достигает 57% в Румынии, но падает до 28% в его собственной стране. Франция это также место, где большинство людей имеют о нем негативное мнение (62%). Макрона, как и больше любят за пределами французских границ, чем в родной стране.

Франческо Николи из брюссельского Института Bruegel:

Я думаю, что он продемонстрировал лидерство больше на европейском уровне, чем на национальном уровне. Макрон очень четко указал, куда он хочет, чтобы шла Европа.

Но некоторые главы государств и правительств недостаточно известны, чтобы завоевать симпатии или вызвать к себе неприязнь. Так, большинству граждан Евросоюза не хватает информации о том, кто такие и какими качествами обладают Дональд Туск, Джорджа Мелони и Педро Санчесе, чтобы сложить свои мнения о премьер-министрах соответственно Польши, Италии и Испании.