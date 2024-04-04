Покровительство в ЕС? Назначение Маркуса Пипера вызвало в Брюсселе вопросы

Многие в руководстве ЕС считают сомнительным выбор главного кандидата на должность спецпредставителя по малым и средним предприятиям Еврокомиссии. Он и её председатель Урсула фон дер Ляйен состоят в одной партии, оба немцы

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По репутации главных учреждений Евросоюза могут ударить подозрения в политическом фаворитизме, покровительстве, непотизме и национальной поруке. Так некоторые в Брюсселе характеризуют назначение евродепутата из Германии Маркуса Пипера спецпредставителем по малым и средним предприятиям Еврокомиссии. Её председателю, тоже немке, Урсуле фон дер Ляйен поступили письма от коллег по исполнительной власти и от депутатов Европарламента с призывом пересмотреть процедуру отбора кандидатов на такие должности.

Даниэль Фройнд, депутат Европарламента от Германии:

Я думаю, что чиновникам Еврокомиссии следует повторить процесс селекции, но на этот раз придерживаться критериев, которые они сами определили. Комиссары обязались принимать кадровые решения на основе заслуг человека, а также его пола ради соблюдения гендерного баланса. Если два кандидата имеют одинаковую квалификацию, предпочтение отдаётся выходцу из государства с меньшим представительством в институтах ЕС. По всем трём критериям кажется, что Пипер сильно уступал двум другим кандидатам. Поэтому нужно провести такую процедуру, при которой работу получает лучший кандидат. Я думаю, это вполне нормально.

Пипер состоит в Христианско-демократическом союзе Германии, как и Урсула фон дер Ляйен. Ему отдавалось предпочтение перед другими кандидатами, даже несмотря на то, что, как сообщается, в процессе отбора он набрал меньше баллов, чем они. Еврокомиссия попыталась оправдать его назначение, утверждая, что оно было сделано точно так же, как и любое другое подобное назначение.

Процесс очень прост. Предложение комиссара, отвечающего за персонал, Йоханнеса Хана, было согласовано с Председателем фон дер Ляйен. Пипер был утверждён после консультации с профильным комиссаром Тьерри Бретоном. Эрик Мамер представитель Еврокомиссии

Должность спецпосланника Еврокомиссии по малым и средним предприятиям была учреждена недавно. Срок пребывания на ней пять лет, а оклад начинается с 17 тыс евро в месяц.