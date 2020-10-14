Образование идет вперед

В первую волну коронавируса 1,5 млрд учащихся в 160 странах по всему миру были вынуждены проходить обучение дома.

Европейский фонд образования (ЕФО) провел мониторинг мер, принятых образовательными учреждениями, в ответ на пандемию коронавируса в 29 странах-партнерах. Этот аналитический обзор позволил выявить некоторые закономерности социальных изменений, которые с большой вероятностью окажут долгосрочное влияние как на способ и место образовательного процесса, так и на способность целого поколения интегрироваться на рынке труда и успешно работать на благо общества. Были выявлены следующие пять тенденций, которые играют ключевую роль в стабильном социально-экономическом развитии после пандемии COVID-19.

Системы образования должны составить учебные планы и процессы, в которых основным приоритетом являются здоровье и благополучие

Для младших школьников и подростков пандемия может означать нечто большее, чем просто онлайн-обучение. Для самых юных миллениалов — представителей поколения Z и поколения Альфавиль — эти месяцы определяют их взгляд на мир и взаимодействие с ним. Они впитывают разные знания об общении, внутренней мотивации к учебе и потенциальном развитии карьеры и жизненного пути.

В социально-экономическом отчете ЕФО говорится, что «для молодых выпускников и ищущих работу, уже столкнувшихся со сложностями с выходом на рынок труда, сейчас риск еще выше, поскольку в странах заморожены программы стажировок, ученичества и другие формы поддержки молодых выпускников». При этом «ослабление спроса и более осторожные стратегии найма могут ограничить возможности трудоустройства в среднесрочной перспективе». Неопределенность и стресс, нависшие над молодежью при переходе из одного чата Zoom в другой, не способствуют приобретению новых знаний или умений, а также социальной интеграции.

Турция - одна из стран, которая во время пандемии COVID-19 в рамках стратегии кризисного управления, в явной форме уделяла внимание физическому и психическому здоровью. Для охвата дистанционным обучением максимального количества детей (в том числе детей с нарушением слуха) в стране использовались национальная цифровая образовательная платформа EBA и ресурсы Turkish Radio and Television Corporation (TRT). Дополнительно в виде приложения и в веб-браузе были доступны линия помощи и психологическое и социальное руководство для учащихся и родителей. В этом руководстве подробнее рассказывалось о проблемах детей, родителей и учителей в период закрытия школ и говорилось о том, что стресс — частое состояние в сложившихся обстоятельствах.

Молодежь имеет право на образование и получение соответствующих умений

Благополучие становится для людей все более важным приоритетом, возрастает интерес к жизни в малонаселенных районах и новым возможностям работы из дома после пандемии COVID-19. По мере перехода компаний на рациональные методы работы. Возрастают возможности трудоустройства молодежи в разных регионах, когда у компаний есть представительства по всему миру, что сводит к минимуму миграцию рабочей силы. Обратной стороной монеты является то, что образовательным структурам придется поспевать за логистическими задачами широкого географического распределения, возможно, даже в разных часовых поясах.

В этих условиях обязательными становятся переносимые, универсальные и сквозные умения. Образовательные системы должны ставить умения XXI века (научная и компьютерная грамотность, творчество, сотрудничество, любознательность, решение проблем) в равные условия с другими предметами. С учетом роста дистанционных рабочих мест возникает потребность в определенном типе социального и эмоционального интеллекта, а также в способностях взаимодействия, которые сделают эффективным сотрудничество глобальных, межнациональных, удаленных команд.

Допущение о том, что при появлении вакцины от COVID-19 экономика восстановится, и мы сможем работать, как раньше, возможно, является чрезмерным упрощением. Поскольку много переменных еще не определено, высок риск того, что такие уязвимые категории, как молодежь, останутся невостребованными.

Будущее за смешанным образованием

Очень хочется заявить, что будущее за цифровым и онлайн-обучением, но бесчисленные отзывы, полученные ЕФО от учащихся, которые скучают по социальной жизни в школе, указывают на то, что в будущем формы образования будут смешанными. Смешанное обучение с гибким местом и временем проведения — наиболее благоприятный контекст для столь необходимого обучения в течение всей жизни.

Экономические условия постоянно изменяются, в частности, под воздействием пандемии, и мы видим рост интереса к модульным курсам. На самом рынке образования наблюдается появление в общепринятых каналах таких подрывных факторов, как микроаккредитация и новые типы квалификаций.

«Ключевым выводом в отношении этих масштабных мер реагирования на кризис в связи с пандемией COVID-19», как показал аналитический обзор ситуации в условиях COVID-19, является «осознание того, что трансформация заключается не в переходе в «режим онлайн», а в переходе к обучению на протяжении всей жизни и обеспечению доступности обучения для всех».

То, что можно оценить, можно улучшить

Учащиеся могут подготовиться к тому, что ждет их после обучения, только при дистанционном сотрудничестве, выполнении проектных заданий и онлайн-взаимодействии.

Ответом Европейской комиссии стал SELFIE — онлайн-инструмент самооценки, который помогает школам оценить использование ими цифровых технологий. SELFIE разрабатывали в партнерстве с ЕФО, Европейским центром развития профессионального обучения (Cedefop) и Институтом информационных технологий в образовании при ЮНЕСКО. Этой платформой, запущенной в пробном режиме в 2017 году с 67 000 пользователей в 650 учебных заведениях в 14 странах, и сейчас пользуется более 670 000 человек более чем в 7 300 учебных заведений в 57 странах. Она постоянно дорабатывается, в нее даже был добавлен модуль, посвященный обучению на рабочем месте. Отвечая на анкеты SELFIE, учебные заведения могут оценить состояние своих цифровых возможностей от инфраструктуры до этичного поведения онлайн. Учебные заведения-участники SELFIE могут вносить основанные на данных улучшения, прислушиваясь в процессе самоанализа к мнению всех заинтересованных лиц: учащихся, преподавателей, инструкторов в компаниях и руководства.

Участие заинтересованных лиц на всех уровнях является залогом улучшения качества образования для всех

Ни одной из поставленных целей невозможно достичь без масштабного сотрудничества всех заинтересованных лиц: от представителей образования до министерств труда, работодателей и НПО.

Масштабные государственно-частные партнерства (ГЧП) могут сформировать сильные платформы обучения на рабочем месте. В частности, обучение на рабочем месте крайне важно для профессионального образования. Для стабильности этого варианта в условиях дистанционного обучения все учащиеся должны иметь доступ к решениям дополненной и виртуальной реальности, а также новым формам организации.

В рамках сотрудничества также требуется обеспечение учащихся необходимыми устройствами, средствами связи и создание среды, подходящей для обучения дома. Равенство становится проблемным аспектом при анализе работ, которые можно выполнять из дома, условий и тех, кто может так работать. Следовательно, ЕФО подчеркивает необходимость проектов по обмену ресурсами между органами государственного аппарата, основанными на потребностях выявленных на местах.

В более широком масштабе «восстановление международного сотрудничества, включая краудсорсинг и обмен ресурсами могут ускорить и поддержать эту трансформацию», — говорит Чезаре Онестини, директор ЕФО.

С началом нового учебного года ЕФО признает огромный вклад правительств, гражданского общества, работодателей и в равной степени родителей и учащихся в поддержке образовательного процесса. «В ходе регулярных встреч с нашими ключевыми заинтересованными лицами, а также благодаря […] кампании #learningconnects в социальных сетях мы отмечали, что страны прошли через идентичные этапы […], –– говорит Онестини. –– То, как страны отреагировали, напоминает нам о кривой изменений. От отрицания, что «это продлится недолго, всего несколько дней», до шока и смятения, когда страны были вынуждены принять решения о том, как предотвратить хаос в системах, до состояния «принятия», особенно учителями, родителями и всеми теми, кому пришлось участвовать в процессе осуществления изменений, и, наконец, до «поиска новых идей» и нахождения большого количества решений и инновационных методов обучения. Обычно, когда люди привыкают к этой фазе на кривой изменений, они переходят к следующей фазе –– новое начало».

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