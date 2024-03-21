Кая Каллас призвала ЕС срочно инвестировать в оборону

By Maria Psara, Alice Tidey

Евросоюз не должен повторять ошибку, совершённую Эстонией перед Второй мировой войной. Он должен спешно вкладывать значительные средства в оборону, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, заявила премьер-министр в преддверии встречи лидеров ЕС

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Кая Каллас выступала перед избранной группой журналистов, включая корреспондента Euronews, в преддверии двухдневного саммита в Брюсселе. Основной его темой станет поддержка Украины и укрепление общей обороны. Глава эстонского правительства привела в качестве довода то, что некоторые европейские страны могут стать мишенью для России в случае поражения Украины в войне:

"Если мы не хотим, чтобы эта война продолжалась, мы должны помочь украинцам защитить себя. Очевидно, что на карту поставлена не только архитектура европейской безопасности, но и глобальная архитектура безопасности".

"Если мы как следует поможем Украине, нам не придется беспокоиться о том, кто будет следующим, - продолжала Каллас. - Но если Украина падёт, то после паузы в несколько лет мы увидим всё это в более широком масштабе, особенно если мы не будем инвестировать в оборону".

Она призвала участников коалиции "Рамштайн", в которую входят НАТО, ЕС и 15 других государств мира, выделить 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную помощь Киеву. Это, по её словам, "внесет большой вклад в победу Украины над Россией".

Каллас также призвала страны ЕС укреплять собственные военно-промышленные системы. Она провела параллели с межвоенным периодом.

Когда это нужно, это бывает поздно"

"В 1933 году инвестиции в оборону Эстонии были рекордно низкими. Почему? Потому что это было мирное время. Мы строили свою страну, и мы были нейтральной страной. В 1938 году, когда стало ясно, что война приближается, инвестиции в оборону были увеличены на 100%, но было уже слишком поздно, - сказала премьер-министр. - Для такой маленькой страны, как Эстония, война всегда означает большие разрушения и страдания людей".

Прибалтийская страна, граничащая с Россией, подверглась вторжению советских и немецко-фашистских войск во время Второй мировой войны и была оккупирована своим соседом с 1944 года до восстановления независимости в 1991 году.

По словам Каллас, лидеры ЕС должны правильно объяснить избирателям, что такое увеличение инвестиций необходимо и не является свидетельством про-военной позиции.

"Проблема с инвестициями в оборону заключается в том, что лидерам, у которых соседи намного лучше, чем у нас, очень трудно объяснить это своим народам в мирное время, - добавила она. - Но проблема с обороноспособностью заключается в том, что когда она нужна, уже слишком поздно предпринимать какие-либо шаги для преодоления отставания".

"Мы хотим мира, но мы хотим иметь устойчивый мир. А мир на условиях россиян не является устойчивым. Это означает, что у нас будет пауза на несколько лет, а потом они продолжат, потому что они могут".

"Агрессора провоцирует слабость. Поэтому я также выступаю за то, чтобы на европейском уровне больше делать для защиты, увеличивать капиталовложения в оборону. Агрессор не сделает ни шагу дальше, если увидит, что мы достаточно сильны, и он не сможет победить".

"Он может сделать другой вывод, если подумает, что мы достаточно слабы, и он действительно может победить. Но мы этого не хотим. Вот почему нужно, чтобы все мы, все европейские страны, а также союзники по НАТО, инвестировали в оборону", - сказала Кая Каллас.

Вопрос финансирования

Блок из 27 стран находится в процессе серьёзной **реорганизации своей оборонной политики.**Европейская комиссия выдвигает предложения по укреплению общего военно-промышленного потенциала, в частности, за счёт совместных закупок.

Необходимость в этом тем более актуальна, что многие члены ЕС исчерпали свои арсеналы и не могут делиться ими с Украиной. А европейское производство боеприпасов, хотя и значительно превысило показатели годичной давности, не позволило ЕС выполнить поставленную задачу по обеспечению охваченной войной страны миллионом снарядов к марту.

Однако вопрос о том, как финансировать увеличение инвестиций, вызывает разногласия среди лидеров ЕС. А многие страны-члены, которые также входят в НАТО, и в этом году не смогут выполнить поставленную военным альянсом задачу по выделению 2% ВВП на оборонные расходы.

Среди наиболее противоречивых предложений - выпуск так называемых еврооблигаций для совместного привлечения средств, которые будут полностью направлены на оборонные нужды.

Впервые страны Евросоюза стали накапливать общий долг для финансирования эпохального плана восстановления после пандемии на сумму 800 млрд евро. Но вначале против этого решительно выступили так называемые "бережливые" страны - Австрия, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция. Они опасались, что более богатые члены ЕС в итоге возьмут на себя большую часть расходов, и что Союз в будущем обратится к этому варианту финансирования для других программ, не являющихся жизненно важными.

В среду Кая Каллас вновь высказалась за выпуск еврооблигаций для сбора средств на оборонные проекты стоимостью 100 млрд евро. Она также поддержала предложение о пересмотре мандата Европейского инвестиционного банка, чтобы позволить ему финансировать военно-промышленное производство.

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Премьер-министр Эстонии призвала ЕС продвинуться вперед в реализации планов по использованию прибыли от замороженных российских активов для вооружения и восстановления Украины. Каллас также считает необходимым продолжить ослабление российской военной машины путем закрытия лазеек, позволяющих обходить санкции.