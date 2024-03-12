Европейский парламент приступил к реализации своего плана о возбуждении иска против Еврокомиссии за выделение Венгрии 10,2 млрд евро. Они были заморожены за нарушение Будапештом верховенства права

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Юридический комитет назвал возобновление финансирования Венгрии небрежным обращением с деньгами налогоплательщиков. На заседании в декабре несколько еврокомиссаров во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен решили высвободить 10,2 млрд евро, которые причиталась Будапешту, но были заблокированных из-за несоблюдения им принципов правового государства.

Либеральный депутат из Нидерландов Софи ин'т Велд заявлила, что Евросоюз стал жертвой шантажа со стороны премьер-министра Виктора Орбана, который ставил выплату этих средств условием для начала переговоров с Украиной о её вступлении в ЕС:

Очень тревожно то, что Еврокомиссия распорядилась о выделении Венгрии денег накануне Европейского саммита, на котором должны были быть приняты важные решения по Украине. Орбан заявлял, что собирается их заблокировать. Таким образом, если накануне встречи в верхах Еврокомиссия принимает решение в пользу Европейского Совета, в том числе венгерского премьера, что это является очень серьезным нарушением договоров, поскольку Европейская Комиссия не должна служить Европейскому Совету и вообще никому.

Предложение юридического комитета было отправлено председателю Европейского парламента Роберте Метсоле, одобрение которой необходимо для возбуждения юридической процедуры против Еврокомиссии. С этой инициативой согласны пять из семи парламентских фракций. Среди них - Европейская народная партия. Поэтому есть реальная возможность того, что христианские демократы вызовут в суд Урсулу фон дер Ляйен. Несколько дней назад она была выдвинута в качестве ведущего кандидата от этой партии на европейских выборах, что поможет ей остаться председателем Еврокомиссии на второй срок.

Между тем, Брюссель продолжает удерживать более 20 млрд евро венгерских средств из фондов сплочения и восстановления.