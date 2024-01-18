Европарламент осудил размораживание финансовой помощи Венгрии

Брюссель решил выделить часть средств ЕС, предназначенных Будапешту, который провел реформу национальной системы правосудия. Евродепутаты утверждают теперь, что Венгрия злоупотребляет своим правом вето, препятствуя оказанию важнейшей помощи Украине

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Европейский парламент угрожает Европейской комиссии судебным иском за то, что она разблокировала выделение Венгрии 10 миллиардов евро из фонда помощи отстающим странам-членам ЕС. Резолюция такого содержания была принята в четверг значительным большинством голосов в Страсбурге. Эти законодатели считают, что правительство Виктора Орбана не выполнило требования Евросоюза о соблюдении общих норм и уважении ценностей.

"Зелёный" депутат Европарламента от Германии Терри Рейнтке:

Мы видим, что в Венгрии по-прежнему существует огромная угроза верховенству права, в частности, независимости судебной власти. Поэтому было неправильно частично разморозить сейчас её средства из фонда сплочения. Но было бы еще худшим шагом разморозить венгерские деньги из фонда восстановления. Поэтому мы поддерживаем обращение в суд на Еврокомиссию по этому делу.

В 2022 году Евросоюз значительно сократил финансирование Венгрии из-за коррупции и нарушений принципов правового государства. Но в прошлом месяце Брюссель решил выделить часть средств, предназначенных Будапешту, который провел реформу системы правосудия в соответствии с общими требованиями. Теперь евродепутаты заявляют, что ЕС не должен позволять премьеру Орбану злоупотреблять своим правом вето, например, препятствуя оказанию важнейшей помощи Украине.

Либеральный евродепутат от Нидерландов Софи ин 'т Велд:

Все глубоко недовольны тем, как Европейские Комиссия и Совет решают дела. В результате мы находимся в ситуации, когда весь континент и Украина находятся в заложниках у одного человека, г-на Орбана.

Руководство Венгрии отвергло критику депутатов. Член правящей партии "Фидес" обвинил Европейский парламент в предвзятости и игнорирвоании воли большинства венгров.

Венгерский депутат Европарламента, член партии "Фидес" Балаш Хигвеи:

В этом парламенте явно есть люди, которые не хотят соглашения между Комиссией и венгерским правительством. Их не волнуют детали, их не волнуют реальность. Они так яростно выступают против Венгрии и против Орбана, что реальность больше не имеет для них значения.

Председатель Еврокомиссии заявила, что частичное выделение средств для Венгрии оправдано. По словам Урсулы фон дер Ляйен, для размораживания оставшихся примерно 20 миллиардов евро Венгрия должна, в частности, соблюдать права ЛГБТ-сообщества и свободу образования.