By Laszlo Arato

Евросоюз решил оплатить восстановление Венгрии после пандемии Covid-19, хотя в ней идет кампания дискредитации главы Еврокомиссии, а премьер Виктор Орбан шантажирует других лидеров ЕС своим вето

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Брюссель рекомендовал перевести Будапешту 920 млн евро в течение следующего года. Это стало возможным после того, как Еврокомиссия одобрила обновленный план восстановления Венгрии после нашествия коронавируса. Деньги, предназначенные на меры по укреплению энергетической безопасности, будут выплачиваться без каких-либо условий, несмотря на то, что блок заморозил другие причитающиеся Венгрии средства из-за нарушений ею верховенства закона и откат от демократии. Этот неожиданный шаг сделан всего через несколько дней после того, как правительство премьер-министра Виктора Орбана развернуло скандальную агиткампанию по дискредитации главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме тогор, в ходе общенациональных консультаций Евросоюз был обвинен в желании создать в Венгрии «мигрантские гетто».

Член Европейского парламента от Германии Дэниел Фройнд:

Должен сказать, что я в недоумении. Орбан только что пожал руку Путину. Он расклеивает плакаты, помещая главу Еврокомиссии фон дер Ляйен в контекст своего рода глобалистского заговора. Теперь премьер собирается снова принять закон, критикующий демократию и верховенство закона.

Будапешт также пригрозил заблокировать предложенный Брюсселем финансовый пакет для Киева на сумму 50 млрд евро. Это вызвало опасения того, что премьер-министр Виктор Орбан будет использовать свое право вето в отношении внешнеполитических решений ЕС в качестве разменной монеты для торга. В обмен на устранение препятствий для выполнения таких решений от будет получить доступ к фондам ЕС.

Член Европарламента от Германии Дэниел Фройнд:

Европейский Союз не должен допускать шантажа. Если его лидеры сейчас уступят Орбану и дадут ему деньги в обмен на снятие вето, это поощрит его на то, чтобы вымогать все больше и больше.

Выплаты будет производиться за счет венгерского части плана RePower ЕС, призванного снизить зависимость Евросоюза от российского ископаемого топлива посредством инвестиций в возобновляемые источники энергии и чистый транспорт. 920 млн евро будут переведены двумя траншами в течение следующих 12 месяцев. Для этого еще требуется получить одобрения министров финансов ЕС.

Но дальнейшие выплаты могут быть произведены только в том случае, если Орбан достигнет так называемых «супер-этапов» в борьбе с коррупцией и за обеспечение независимости венгерской судебной системы. Брюссель может вернуть в общую казну эти деньги, если Будапешт не выполнит таких требований.

Представитель Европейской комиссии Верле Нюйц:

Если мы обнаружим, что определенные суммы или регулярные платежи не должны производиться, поскольку определенные этапы и цели не были достигнуты, то Еврокомиссия имеет возможность отозвать соответствующую сумму предварительного финансирования.

Еврокомиссия сообщила также, что Венгрия представила программу зеленого восстановления, которая по своему сравнительному объему и амбициозности уступает только программам Люксембурга и Дании.