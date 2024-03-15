By Euronews

Страны-члены ЕС проголосовали за директиву, повышающую ответственность корпораций. Они будут вынуждены лучше проверять свои логистические цепочки на предмет использования принудительного труда или экологических злоупотреблений

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Новый закон позволит правительствам привлекать к ответственности крупный бизнес за нанесение ущерба окружающей среде и нарушения прав человека.

Европарламент и правительственные чиновники заключили предварительное соглашение об этом в декабре, но в последний момент Германия и Италия проявили нерешительность. Теперь, похоже, директива CSDDD будут принята, после того как Италия одобрила урезанную версию закона на встрече послов в Брюсселе.

Экологические активисты и правозащитники, такие как Oxfam и Amnesty International, выражают надежду, что новые правила не позволят корпорациям наживаться на человеческих страданиях и губить планету.

Европейская комиссия также заявила, что это позволит деловым кругам избежать необходимости ориентироваться на многочисленные, потенциально несовместимые национальные правила в рамках единого рынка.

В последнем проекте закона исключены положения о гражданской ответственности, позволяющие профсоюзам подавать в суд на компании, не соблюдающие правила. Проти этой спорной меры выступила, в частности, Финляндия.

Директива ещё должна пройти голосование в Европарламенте, и в апреле будет последний шанс сделать это перед июньскими выборами.