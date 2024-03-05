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Генпрокурор Украины: "российские злодеяния в Буче - это закономерность"

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин принимает участие в форуме "Украина 2024" в Киеве.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин принимает участие в форуме "Украина 2024" в Киеве. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Shona MurrayMared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Генеральный прокурор Украины сказал в интервью Euronews, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности и международному суду за военные преступления

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Андрей Костин и его команда занимаются расследованием более 123 тысяч военных преступлений. На данный момент за это уже осужден 81 россиянин. Генпрокурор Украины надеется, что однажды справедливость восторжествует, и будут привлечены к ответственности все виновные, к которым он относит президента Владимира Путина. 

Костин сказал корреспонденту Euronews Шоне Мюррей, что Украина в полной мере осознала жестокий характер российской войны после ухода оккупантов из Бучи в конце марта 2022 года:

Костин: Мы поняли это и после освобождения Харьковщины в сентябре 2022 года. Мы видели, и весь мир видел массовые захоронения в Изюме. Такие же преступления были совершены в каждом селе и каждом городе Харьковской области. После судебно-медицинской экспертизы мы поняли, что эти военные преступления были совершены не только в марте 2022 года в Буче, но и в апреле, мае, июне, июле в других местах.

Россияне, которые тоже видели то, что они учинили в Буче, продолжают совершать такие же преступления в оккупированных районах Украины. Мы также поняли и получили доказательства, что этим занимались разные воинские подразделения. В Буче орудовала не какая-то обезумевшая часть. Дело в политике, дело в закономерности поведения. То же самое мы видели, когда освобождали Херсон в ноябре, те же виды преступлений. Мы выявили в Херсоне и в Харькове большое количество пыточных камер, много жертв изнасилования. В июле 2022 года, когда меня назначили Генеральным прокурором, мы получили сведения о 44 случаях сексуального насилия во время войны. Сейчас мы расследуем 274.

Euronews: Другой вопрос, о котором я хотел вас спросить, - это дети: от 19 тыс до 20 тыс детей было похищено...

Костин: Это одна из важнейших задач для нас как страны. Некоторые из них были похищены из детских учреждений. Некоторые из них были разлучены со своими родителями в инфильтрационных лагерях. Некоторых из них забрали на какие-то фейковые каникулы, и они так и не вернулись к своим семьям. Их отдают на усыновление. Идёт стирание всей их истории, и это самое жестокое.

Euronews: Как вы думаете, вы увидите Путина в Гааге?

Костин: Я верю, что наше дело будет подготовлено. И когда придёт время, когда и если Путин будет доступен, его будет преследовать и судить Международный уголовный суд или специальный трибунал.

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