"Уйти нельзя, это наша родина": украинцы рассказывают о войне

24 февраля исполняется 2 года с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. За это время там погибли 80-100 тысяч военных и свыше 10 тысяч мирных жителей. Наш репортер Валери Горья побывала на востоке страны и рассказала о ходе сопротивления.

Борьба дронов

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Донецкий район, место ожесточенных боев. В секретном месте менее чем в 3 километрах от линии фронта работает подразделение, специализирующееся на управлении дронами. Валери снимает, как военные готовятся нанести удар по российской цели...

Беспилотники стали ключевым игроком нынешнего этапа войны на истощение. Но при всей эффективности и маневренности дронам не заменить артиллерию, которая испытывает острую нехватку ресурсов, говорит Юрий (Ахиллес), командир подразделения 92-й бригады. "Без артиллерии и боеприпасов, - отмечает он в интервью Euronews, - сохранить жизни наших солдат, противостоять врагу будет очень сложно". Юрий призывает международное сообщество к бесперебойным поставкам оружия и боеприпасов - "сегодня, а не через семь месяцев, за которые враг успеет подготовиться".

С этим согласен Антон, еще один командир из 92-й бригады: "Темпы совершенствования технологий у противника намного выше наших, ведь у них больше ресурсов".

Главный вопрос

Следующая остановка нашего корреспондента - так называемый стабилизационный пункт, сюда привозят с раненых для оказания неотложной помощи перед отправкой в госпиталь."Большинство ранений, которые мы видим здесь, вызваны осколками снарядов", - говорит Артем, врач-анестезиолог. "Из-за отсутствия у нас артиллерии в нужном объеме русские действуют более агрессивно. Они знают, что в ответ на их действия артиллерийских ударов не поступит", - уточняет он.

Мы добираемся до одного из военно-медицинских эвакуационных пунктов Донецкой области. Здешняя команда - в постоянном режиме готовности. Правда, вечер съемок оказался на редкость спокойным. Настоящая удача для уставших людей, возможность почитать и поговорить...

Наша собеседница - Ульяна Созанская. Пресс-атташе 80-й бригады раньше была дирижером в ВВС. Она приехала сюда, чтобы служить рядом с братом (мужчина погиб). "Каждый из нас понес потери в этой войне из-за треклятых русских, - говорит Ульяна. - Но мы не можем уйти, надо бороться. Это ведь наша родина, наша страна".

Это мнение разделяет и Роман Гасько, командир эвакуационного медпункта. Он говорит, что "не удивлен" тем, что война длится так долго. "Сложнее всего то, что мы не знаем, когда же все закончится, - признается Роман. - Вот главный для всех вопрос".

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